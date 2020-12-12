محافظ أسيوط يطالب أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المواطنين أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية قبل 31 ديسمبر، وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة.

وقال سعد، فى بيان، إنه تسهيلا على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات تصالح بقرى ومراكز المحافظة فإنه سبق الإعلان عن وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، والتي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019، وتم تسليمها للمراكز والأحياء.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية.

وأكد مواصلة جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على عدد الطلبات المقدمة في التصالح.

وأكد المحافظ أنه تم تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% في حالة سداد كامل بمراكز وقرى المحافظة، وذلك وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

ونوه إلى أنه لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدنى المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.