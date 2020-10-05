سكرتير مساعد أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية بالبداري

أجرى المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، جولة تفقدية اليوم، لمتابعة المراكز التكنولوجية بمركز البداري للاطمئنان على سير العمل وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

رافقه محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على تذليل العقبات، فضلًا عن مراجعة ملف التقنيين لأراضي أملاك الدولة والإجراءات التي تم الانتهاء منها.

كان محافظ أسيوط، وجّه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فضلاً عن إصدار قرار بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 إلى 30 % وألا يقل الحد الأدني عن 50 جنيهًا للتيسير على المواطنين وفقًا للقانون والقواعد المنظمة .