سكرتير مساعد أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة ملفات التصالح

تفقد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، مقرات المركز التكنولوجي بحي شرق وغرب ومركزي أسيوط والفتح، اليوم، لمتابعة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وسداد الـ 25% جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين الأوضاع وفقاً للقانون.

وشدد "الطيبي" على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية، من بينها المراكز التكنولوجية للتأكد من مدى استجابتهم واستقبال طلبات التصالح، رافقه عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وأحمد ثابتـ نائب رئيس حي غرب.

كان محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، وجّه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.

وقال المحافظ، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، يستهدف مصلحة المواطن والدولة معًا مجددًا مناشدته للمواطنين المخالفين لقانون البناء بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25% قبل انتهاء المدة المقررة لتلقي الطلبات، موضحاً أن المراكز التكنولوجية بكافة المراكز والأحياء تتلقى طلبات التصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى استمرار العمل بتلك المقرات على مدار الأسبوع بما فيها أيام العطلات (الجمعة والسبت) وخلال الفترتين الصباحية والمسائية، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم وإصدار قرارات للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح والعمل على تذليل العقبات أمامهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء.