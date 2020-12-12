تجديد حبس متهمين اثنين بخطف طفل وطلب فدية 2 مليون جنيه بالشرقية

قررت نيابة كفر صقر، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، تجديد حبس متهمين اثنين، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة خطف طفل، لطلب فدية مالية 2 مليون جنيه.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد وروود بلاغا لمركز شرطة كفر صقر من أسرة الطفل محمد هاني سعيد هاني بيومي، 5 سنوات، مقيم بقرية المراصفة التابعة لقرية القضاه، باختطافه من أمام المدرسة، وتلقيهم اتصالا هاتفيا في وقت لاحق من شخص مجهول الهوية، ومطالبتهم بدفع فدية 2 مليون جنيه، مقابل إطلاق سراحه.

وجرى تشكيل فريق بحث بإشراف العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث لقطاع الشمال، برئاسة الرائد أحمد سليم، رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد سمك، معاون مباحث المركز، لضبط الجناة واستعادة الطفل.

وتبين من البحث أن وراء الواقعة "بهاء. أ. ا"، 28 عاما، مقيم بقرية المراصفة، ميكانيكي، و"عبدالهادي. إ. م"، 19 عاما، حداد، مقيم بقرية القضاة.

وضبط المتمهين واستعيد الطفل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 334 /21 أحوال مركز كفر صقر، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.