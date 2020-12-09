ضبط 7 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك في الشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، قامت خلال شهر نوفمبر 2020 بشن حملات تفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط سوق اللحوم والأسماك، تم خلالها المرور على 512 "محل جزارة - ثلاجة حفظ لحوم - محل بيع دواجن - شادر بيع لحوم - سوبر ماركت - مجزر دواجن - محل بيع أسماك - شادر بيع أسماك".

وأسفرت عن تحرير محاضر مخالفة لـ 44 "محل جزارة - ثلاجة مصنع لتصنيع وبيع اللحوم - ثلاجة حفظ لحوم - مجزر دواجن - محل بيع دواجن - محل بيع أسماك - شادر بيع أسماك.

وضبط 492 كجم لحوم "ذبح خارج المجازر"، و99 لحوم ودواجن و3 أطنان و381 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي و2 طن و606 كجم لحوم ولحوم مصنعة وكبده و3 أطنان و880 كجم دجاج و180 كجم أسماك وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.