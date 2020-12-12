محافظ الشرقية يكتشف مخالفات بالجملة خلال زيارته المفاجئة مدينة القرين

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رئيس مدينة القرين، بشن حملة نظافة مكبرة لرفع أكوام القمامة المتراكمة بشوارع المدينة أولا بأول، وعدم السماح بتراكمها لفترات طويلة، وطلاء أعمدة الإنارة وغسل البلدورات، وتهذيب الأشجار، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة، صباح اليوم السبت، لمدينة القرين بمحافظة الشرقية، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

وتفقد المحافظ عددا من شوارع المدينة، حيث لاحظ تدني مستوى النظافة، وعدم إزالة لافتات الدعاية الإنتخابية من الميادين والشوارع الرئيسية، ليوجه رئيس مدينة القرين برفع كافة الإشغالات فورا وحصر الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة، وإزالة المخالف منها، حفاظا على المال العام والشكل الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

ووجه محافظ الشرقية، رئيس مدينة القرين، بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق، برصف شارعي القلعة والشيخة حمدة، بطول كيلو متر، وتهيئتهما أمام حركة السيارات وعبور المواطنينن وكذلك تحديد عدد من الشوارع الجانبية للبدء فورا في وضع المقايسات اللازمة لرصفهما باستخدام بلاط الإنترلوك، تنفيذا لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة.

وكلف المحافظ رئيس مدينة القرين، بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، لسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء، وتغطية المكشوف منها، واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة، تفاديا لحوادث الصعق بالكهرباء وحفاظا على أرواح المواطنين.

وقال المحافظ، أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والأحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.