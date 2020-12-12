عمرو دياب يغني "محسود" لأول مرة في قصر عابدين

أحيا النجم عمرو دياب، حفلًا خاصًا بقصر عابدين، مساء أمس الجمعة، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والإعلام ونجوم المجتمع.

ولأول مرة غنى عمرو دياب مقطعًا من أغنية "محسود" التي سيطرحها قريبًا وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي.

وحرص عدد كبير من نجوم المجتمع ورجال الأعمال على المشاركة في الحفل الذي تألق فيه الهضبة عمرو دياب بقصر عابدين.

وجاء من بين الحضور الذين شاركوا في الحفل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمنتج جمال العدل وقرينته، والفنان آسر ياسين وقرينته، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم وقرينته، والفنان أحمد فهمي، والكاتب الصحفي خالد صلاح وقرينته الإعلامية شيريهان أبو الحسن، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين وقرينته، والإعلامي أسامة كمال، والنائب أيمن أبو العلا وقرينته الإعلامية أسماء مصطفى.

وكان عمرو دياب نفى منذ أيام ما تداولته بعض المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول طرحه لأغنية "تخسر" ضمن أغنيات ألبومه القادم.

وكان عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بعض الأخبار حول أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديدة، ومن بينها أغنية بعنوان "تخسر" للشاعر بهاء الدين محمد، ولحن عمرو دياب وتوزيع طارق مدكور.

وأكد مصدر مقرب منه أن "الهضبة" يتكتم تفاصيل ألبومه الجديد، والذي يواصل تسجيل أغنياته حاليًا، دون الإفصاح عن أغنياته النهائية أو موعد طرحه النهائي، حيث لم يتم الاستقرار على الشكل النهائي للألبوم.

وكانت مصادر قالت إن شركة نتفلكس استقرت مع الفنان عمرو دياب على شكل مسلسله الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ تصويره عام 2021.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن" أن المسلسل الجديد سيدور في إطار درامي غنائي، ومن تأليف السيناريست تامر حبيب، ولكن حتى الآن لم يبدأ حبيب في كتابة سطوره، وخلال الأيام المقبلة سيتحدد شكل القصة.