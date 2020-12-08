رغم شائعات الانفصال.. تامر حبيب: دينا الشربيني بطلة مسلسل عمرو دياب

أكد السيناريست تامر حبيب، أن الفنانة دينا الشربيني، هي بطلة مسلسل عمرو دياب الجديد، المقرر تصويره العام المقبل، لصالح منصة نتفلكس العالمية.

وأوضح حبيب لـ"الوطن"، أن دينا هي بطلة العمل، لكنه نفى أن تدور فكرة المسلسل حول قصة حبهما قائلا: "لم أصرح بأن العمل سيكون عن قصة حب، لكن دينا هي بطلة العمل".

علمت "الوطن" من مصادر داخل المسلسل، أن الفنانة شيرين رضا، الزوجة السابقة للهضبة، ضمن المُرشحين بشأن المُشاركة في العمل، لا سيما أن علاقتها صارت جيدّة مع دينا الشربيني.

وأشارت إلى أنّ شيرين رضا، أبدت موافقتها الأولية بشأن المُشاركة في المسلسل والتعاون مع دينا الشربيني، إذ سيُعد هذا العمل حال موافقتها، هو التعاون الدرامي الأول لها مع عمرو دياب.

ويأتي ذلك بعدما توطدت علاقة الصداقة بين نور عمرو دياب ودينا الشربيني في الفترة الأخيرة، فضلًا عن التصريحات الإذاعية لشيرين بأنها صديقة لـ"دينا" منذ وقتٍ طويل، ولا توجد بينهما وبين الهضبة أي ضغينة.

وكانت شركة نتفليكس أعلنت تعاونها مع المطرب العالمي عمرو دياب، الفنان الأكثر مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد"، و6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته.

وبهذا التعاقد مع المنصة الشهيرة، يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عاما منذ قيامه بدور "أدهم" في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" مع الفنان الراحل عمر الشريف.

وقال أحمد الشرقاوي، رئيس الإنتاجات العربية الأصلية في نتفليكس، إنه "على مدار أكثر من 30 عاما من الإبداع الموسيقي والغنائي، استطاع عمرو دياب خلال رحلته الفنية أن يصبح أيقونة لمختلف الأجيال ليس فقط على الصعيد الفني، ولكن على الصعيد الثقافي أيضاً، فدائما تتطلع الأجيال إلى اختيارات عمرو دياب المتجددة في حفلاته وحملاته الدعائية والموضة وغيرها، ما يجعل تأثيره قويًا على الأجيال الماضية، والحالية والقادمة.

وأضاف: "نحن على ثقة أن هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور في غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمي عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامي".