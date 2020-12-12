"تناولوا طعاما فاسدا".. إصابة أسرة مكونة من 5 أشخاص بالتسمم في أسيوط

أصيبت أسرة مكونة من 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، بالتسمم الغذائي، نتيجة تناول طعام فاسد، أعد بالمنزل، بجوار الكنيسة المطرانية، في حي غرب أسيوط، وجار تحويلهم لمستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد وصول بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات النجدة، بوجود 5 حالات تسمم، نتيجة تناول طعام فاسد، أعد بالمنزل بجوار الكنيسة المطرانية، دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة كل من خالد كميل ميخائيل، 46 سنة، وسوزان فوزي غطاس، 40 سنة، وماري خالد كميل ميخائيل، 7 سنوات، ومينا خالد كميل ميخائيل، 10 سنوات، وكيرلس خالد كميل ميخائيل، 13 سنة، جميعهم من حي غرب بجوار الكنيسة المطرانية، وتبين أن الإصابة نتيجة تناول طعام منزلي فاسد، وحُولوا لمستشفى أسيوط الجامعي.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.