س وج.. كل ما تريد معرفته عن حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بعد مد المهلة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مد مهلة حجز وحدات إسكان متوسطي ومحدودي الدخل لمدة أسبوع، على أن يبدأ الأسبوع بداية من غدا الأحد الموافق 13 ديسمبر، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر الجاري.

وجاء قرار مد مهلة حجز الوحدات السكنية نتيجة لزيادة الإقبال على شراء كراسات شروط وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تم بيع أكثر من 410 آلاف كراسة، وسدد ما يزيد على 306 آلاف مواطن مقدمات الحجز.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، "س وج" حول آخر موعد لشراء كراسة الشروط وتقديم مقدم الحجز والشروط والمستندات والخطوات المطلوبة، كالتالي:

متى آخر موعد لحجز وحدات إسكان متوسطي ومحدودي الدخل؟

بعد أن كان من المقرر أن يتم غلق حجز الوحدات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل 7 ديسمبر، أعلنت وزارة الإسكان عن مد مهلة الحجز أسبوع آخر يبدأ من غدا الأحد الموافق 13 ديسمبر ويستمر حتى الأحد الموافق 20 ديسمبر.

ما تفاصيل وحدات إسكان متوسطي ومحدودي الدخل المطروحة؟

حددت وزارة الإسكان الاجتماعي وحدات إسكان مخصصة لمتوسطي الدخل وأخرى لمحدودي الدخل، كالتالي:

تفاصيل وحدات إسكان محدودي الدخل

- حدد الصندوق المدن المتاح بها الوحدات السكنية، لتكون في "العبور الجديدة، بدر (حدائق العاصمة)، 15 مايو، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، السادات، أكتوبر الجديدة (منطقة غرب المطار)، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة".

- شراء كراسة الشروط بمبلغ 100 جنيه، وسداد مبلغ مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

- يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 75 مترًا "غرفتان وصالة" إلى 12.5 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة السكنية بالكامل إلى 244 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 350 جنيهًا مصروفات إدارية لا تسترد.

- يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 90 مترًا "3 غرف وصالة" إلى 15.5 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة السكنية بالكامل إلى 310 آلاف جنيه، بخلاف 350 جنيهًا مصروفات إدارية لا تسترد.

- سداد 12 دفعة ربعة سنوية خلال مدة التنفيذ، والتي تبدأ من 1 أبريل عام 2021، بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترًا مربعًا، و2600 جنيه للوحدة السكنية مساحة 90 مترًا، ويجري سداد باقي ثمن الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 7% سنويًا.

- تتحمل الدولة دعما تقديريا غير مباشر لكل وحدة سكنية في حدود مبلغ يتراوح بين 210 و280 ألف جنيه، وتشمل تكلفة المرافق العامة إضافة إلى قيمة الانتفاع بالأرض والأعباء التمويلية ودعم عائد التمويل العقاري، كما يقدم الصندوق دعمًا ماديًا مباشرًا يتراوح بين 5 و60 ألف جنيه طبقًا لمستوى الدخل.

تفاصيل وحدات إسكان متوسطي الدخل

- حدد الصندوق المدن المتاح بها الوحدات السكنية لتكون في "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، بدر (حدائق العاصمة)، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، أسوان الجديدة".

- شراء كراسة الشروط بمبلغ 150 جنيهًا، وسداد مبلغ مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

- يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 100 متر إلى مبلغ 48 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة بالكامل إلى 471 ألف جنيه.

- يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 110 أمتار إلى 51 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة بالكامل إلى 503 آلاف جنيه.

- يصل مبلغ مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية ذات مساحة 120 مترًا إلى 55 ألف جنيه، ويصل سعر الوحدة بالكامل إلى 546 ألف جنيه.

- سداد 12 دفعة ربعة سنوية خلال مدة التنفيذ بواقع نسبة 25% من إجمالي ثمن الوحدة تبدأ في 1 أبريل من عام 2021، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها.

ما هي خطوات حجز وحدات إسكان متوسطي ومحدودي الدخل؟

- يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع www.shmff.gov.eg.

- ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات.

- إرفاق إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية:

1- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية).

2- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث يشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد.

3- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.