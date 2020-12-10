شقة ضمن الإسكان الاجتماعي يا وزير الإسكان

تقدمنا في عام 2007 لمجلس مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، باسم والدتي للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي، التي أعلن وقتها أنها ستشيد تحت اسم مساكن الأبعادية، في مدخل مدينة دمنهور، وقمنا بتسديد مبلغ 5 آلاف جنيه، غير أنه لم يحالفنا الحظ للحصول على الشقة رغم انتهاء العمل بالمشروع وتسليم شققه كلها لأصحاب النصيب، وفي نفس الوقت لم نسترد مبلغ الـ5 آلاف جنيه الذي دفعناه عام 2007 حتى الآن، توجهنا بشكاوى لصندوق الإسكان الاجتماعي وبنك الإسكان والتعمير ولم نحصل على أي إجابة شافية، وحالياً تسكن أسرتنا المكونة من 6 أفراد في شقة مستأجرة طبقاً لقانون الإيجار الجديد، نناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان التكرم ببحث شكوتنا ورد المبلغ الذي دفعناه، وتخصيص شقة لنا في أسرع وقت.

ناصر منصور الشباسي