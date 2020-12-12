رئيس "إسترازينيكا" بمصر يكشف لـ"الوطن" موعد وصول لقاح أكسفورد: أول 2021
حاتم الورداني: نتعاون لتوفير أكبر قدر ممكن من الجرعات لجميع الفئات
كتب:
مريم الخطري
01:58 م | السبت 12 ديسمبر 2020
شركة استزانيكا فى مصر تكشف لـ"الوطن" موعد وصول لقاح اكسفورد
قال الدكتور حاتم الورداني، الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" في مصر، إنه من المقرر أن تستقبل مصر أول دفعة من لقاح أكسفورد لفيروس كورونا المستجد بداية عام 2021 وتحديدًا في الربع الأول من العام.
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" في مصر، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن هناك تعاونًا كبيراً بين الشركة وبين وزارة الصحة لتوفير أكبر قدر ممكن من الجرعات لجميع فئات المصريين.