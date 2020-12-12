رئيس "إسترازينيكا" بمصر يكشف لـ"الوطن" موعد وصول لقاح أكسفورد: أول 2021

قال الدكتور حاتم الورداني، الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" في مصر، إنه من المقرر أن تستقبل مصر أول دفعة من لقاح أكسفورد لفيروس كورونا المستجد بداية عام 2021 وتحديدًا في الربع الأول من العام.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" في مصر، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن هناك تعاونًا كبيراً بين الشركة وبين وزارة الصحة لتوفير أكبر قدر ممكن من الجرعات لجميع فئات المصريين.