التنمية المحلية: ننسق مع "الصحة" لدعم القطاع الطبي بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمحافظين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ورفع كفاءة كافة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالب "شعراوي"، المحافظين بسرعة تنفيذ الأعمال الواردة بمبادرة البنك المركزي البالغ قدرها 1.4 مليار جنيه سواء في شراء وتوفير التجهيزات الطبية المطلوبة أو رفع كفاءة المستشفيات المقترحة لاستقبال المواطنين خاصة مستشفيات الصدر وتوفير أجهزة التنفس الصناعي واسطوانات الأكسجين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيري الصحة والتنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية وكفرالشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا، لمتابعة آلية عمل مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصحي في تلك المحافظات، ومتابعة تجهيزات واحتياجات المستشفيات خلال الفترة الحالية.

وأكد "شعراوي" أهمية التأكد من سرعة إنهاء الأعمال خلال فترة وجيزة حتى تتمكن المحافظات من مواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى تقدير كافة أبناء الشعب المصرى لتلك الجهود و تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين.

وأضاف "شعراوي" أن هناك تنسيق مستمر بين الوزارتين لدعم جهود القطاع الطبي بالمحافظات وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات المختلفة.

وأكد أن الوزارة نسقت خلال الفترة الماضية مع المحافظات لحصر احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية للمنشآت الصحية الموجودة بها لدعم جهود مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتقديم خدمات صحية وطبية لائقة للمواطنين.

رفع كفاءة شبكات الغازات وتوفير خزانات الأكسجين

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير ورفع كفاءة شبكات الغازات وتوفير خزانات الأكسجين وأجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار تحقيق الاكتفاء من المستلزمات الأساسية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة استعرضت ما تم الاتفاق عليه من خلال التعاون مع عدد من مصانع الحديد والصلب لدعم احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبي بشكل دوري، من خلال زيادة خطوط الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة، بالإضافة إلى الاتفاق على توفير خزانات الأكسجين بما يدعم احتياجات المستشفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

توفير 1500 مولد أكسجين لصالح المستشفيات

وأضاف مجاهد أن الاجتماع تناول ما تم من إنجازات تشمل تطوير ورفع كفاءات شبكات الغازات في مستشفيات الحميات والصدر خلال العام الحالي، بالإضافة إلى التجهيزات التي تشملها شبكات الغاز بمستشفيات العزل، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوفير 1500 مولد أكسجين لصالح المستشفيات، بما يضمن كفاءة العمل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وتابع أنه تمت مناقشة الآلية التي تتبعها وزارة الصحة والسكان من عمل عقود صيانة للمستشفيات التي يتم افتتاحها، حيث تضمن تلك الآلية الصيانة الدورية للتجهيزات من شبكات غازات وصرف صحي وغيرها،موضحا ان الوزيرة تابعت الانتهاء من أعمال التجهيزات ورفع كفاءة ما تحتاجه المستشفيات بتلك المحافظات، حيث وجهت بإعداد تقرير أعمال يتم مشاركته بشكل دوري مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمحافظين لمواجهة اي تحديات تواجه سير العمل بالمستشفيات، تمهيدًا لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.