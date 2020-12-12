الصحة تجيب على أبرز 8 أسئلة عن اللقاح الصيني

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الأول، أول دفعة من من اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد بمطار القاهرة، منذ لحظة الاستقبال أسئلة كثيرة تدور في أذهان المواطنين من سيحصل على اللقاح؟ كيف سيتم الحصول على اللقاح؟ في حال أخذ اللقاح هل سيكون هناك أعراض جانبية؟ كثير من الأسئلة أجابت عليها مصادر بوزارة الصحة لـ"الوطن".

** في حال إصابتي بفيروس كورونا مرة هل يجوز أخذ اللقاح الصيني؟

الشخص الذي أصيب بالفيروس، جسمه اكتسب مناعة ضد الفيروس حتى الآن وفقا للأبحاث، ويمكن أن يأخذ اللقاح ليس هناك خطر عليه ووفقا لحديث مسؤولوا وزارة الصحة "هو خلاص خد مناعة أديله ليه جرعة؟، إحنا في وقت أي جهة في الدنيا مش هتقدر تنتج لقاحات لكل الناس لذلك هنضطر قدر الإمكان توفيره ولكن للفئات المستحقة في البداية"

** كمواطن عادي إزاي هاخد اللقاح؟

وزارة الصحة ستعمل على تدشين موقع رسمي للتسجيل عليه بيانات أي مواطن والسن والنوع والتاريخ المرضي وسيتم التواصل مع المواطن لتطعيمه بالمصل في حال توافر الكميات الكبيرة منه.

** هل اللقاح آمن فعلاً للحالات المصابة بالفيروس أم مجرد دعاية؟

وزارة الصحة لن تنساق وراء دعايات لأي لقاح وتعكف اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لاستيراد أكثر لقاح فعال وآمن لمواطنيها واللقاح الصيني أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

** ما هي الأعراض الجانبية للقاح الصيني؟

قد تحدث بعض التفاعلات الشائعة عند تلقي اللقاح وتشتمل على ألم متوسط وإحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، وحمى وصداع وإرهاق وغثيان وإسهال وحساسية وألم في العضلات وألم بالمفاصل وخمول ونوبات تشنجية وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة ونزول من تلقاء نفسها.

** ما الفئات المستحقة التي ستحصل على اللقاح؟

الفئات المستحقة تحديدًا وفقا لإرشادت منظمة الصحة في توزيع اللقاح ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأصحاب الأمراض المزمنة بشكل عام سيتم تطعيمهم والإشراف عليهم من قبل الأطباء.

** كيف يتم التطعيم بالمصل الصيني الذي تم توفيره؟

يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، وخلال هذه الفترة يتم متابعة الشخص المطعم.

** ما سعر اللقاح؟

أكد مسؤولوا وزارة الصحة والسكان ضرورة عدم التفكير في هذه النقطة لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير اللقاح لجميع الفئات بالمجان.

** هل الشحنة التي استقبلتها وزارة الصحة هي فقط حصة مصر؟

حصة مصر 20 % من اللقاحات التي وصلت المراحل النهائية في التجارب السريرية، وتعمل وزارة الصحة على توفير أكثر من ذلك من خلال التواصل مع منظمة الصحة العالمىة وشركات الأدوية، وبخصوص اللقاح الصيني ليست الشحنة التي تم استقبلها الخميس الماضي هي فقط ولكنها شحنة من ضمن الشحنات التي ستحصل عليها مصر في الفترة القادمة.