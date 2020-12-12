مصدر عن انفجار مطار بغداد: حدث بواسطة عبوة محلية وأسفر عن إصابة طفل

يشهد العراق منذ سنوات عديدة انفجارات بصورة شبه يومية في أماكن متفرقة من البلاد تسفر عن مقتل وإصابة كثير من الأبرياء، وفي هذا السياق شهد مطار بغداد الدولي، اليوم، انفجارًا أسفر عن إصابة طفل بجروح طفيفة.

وأعلن العراق في عام 2017 تحقيق النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وعادة ما يتكرر استهداف مطار بغداد الدولي، الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية، بالصواريخ من مناطق مجاورة له، دون أن تعلن أي جهة عن إطلاقها، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكان مصدر أمني عراقي، ذكر في وقت سابق اليوم، أن مطار بغداد الدولي شهد انفجار جسم غريب بداخله.

وقال المصدر الأمني، في حديث لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "جسماً غريباً انفجر صباح اليوم، بين قاعدة علاء الجوية وسياج مدرسة الرد السريع داخل مطار بغداد الدولي".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنَّ "الانفجار لم يُخلّف أية إصابات بشرية"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

مصدر أمني: الانفجار عبارة عن عبوة صغيرة الحجم محلية الصنع شبيهة بالقنبلة اليدوية

وفي وقت لاحق، أشار مصدر أمني، في حديث لـ "السومرية" إلى أن الانفجار الذي وقع قرب مدرسة الرد السريع داخل مطار بغداد، استهدف السياج الخارجي من جهة منطقة الرضوانية، مشيراً إلى أنه أسفر عن إصابة طفل بجروح طفيفة.

وقال المصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الطفل المصاب من سكنة دور التجاوز القريبة من السياج"، مضيفًا: "الانفجار عبارة عن عبوة صغيرة الحجم محلية الصنع شبيهة بالقنبلة اليدوية".

ومن جانبه، أشار مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه "لا يوجد أي تحليق أمريكي أو أعمدة دخان متصاعدة، كما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت الوكالة العراقية للأنباء "نينا"، أشارت في وقت سابق اليوم، نقلًا عن مصدر أمني، لم تسمه، إلى أن الانفجار ناجم عن سقوط قذيفة هاون بالقرب من السياج الأمني بين القاعدة العسكرية في المطار ومطار بغداد.