المحكمة تعاقب 9 أمناء شرطة بالسجن 3 سنوات بتهمة قتل مجدي مكين

عاقبت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، 9 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهم، وبراءة آخر في اتهامهم بقتل مجدي مكين داخل قسم الأميرية منذ 5 سنوات.

كانت النيابة العامة أحالت الضابط كريم مجدي و9 أمناء شرطة آخرين إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب مجدي مكين حتى الموت، داخل قسم شرطة الأميرية.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمدي بجهة عملهم، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وأيَّد أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنها حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.