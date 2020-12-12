إصابات كورونا في العالم تتجاوز 70 مليون حالة

أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم لتتجاوز حاجز 70 مليون إصابة، والوفيات أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة.

وأوضحت بيانات الجامعة: بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 7.013.1911، وإجمالي الوفيات 1.592.795، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونشرت الجامعة بيانات عشر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حيث إجمالي الوفيات جراء الفيروس.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، حيث بلغت الوفيات 294874، والإصابات 15,834,965، تليها البرازيل بـ179765 حالة وفاة، و6.781.799 إصابة، ثم الهند بـ142186 حالة وفاة و9.796.769 إصابة، وفي المرتبة الرابعة المكسيك بـ113019 وفاة و1.229.379 إصابة.

وفي المرتبة الخامسة جاءت بريطانيا بـ63603 وفاة و1.814.395 إصابة، فيما حلت إيطاليا في المرتبة السادسة بـ63387 وفاة و1.805.873 إصابة، تليها فرنسا في المرتبة السابعة بـ57671 حالة وفاة و2.405.210 إصابة.

وجاءت إيران في المرتبة الثامنة بـ51727 حالة وفاة و1.092.407 إصابة، تليها إسبانيا في المرتبة التاسعة بـ47624 وفاة و1.730.575 إصابة، ثم روسيا في المرتبة العاشرة بـ45370 وفاة و2.574.319 إصابة.