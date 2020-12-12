عليا الفيروسات: التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا الروسي الأسبوع المقبل

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفيسة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة ممثلة في المستشفيات الجامعية ستبدأ خلال الفترة المقبلة التجارب الإكلينيكة للقاح الروسي "سوبتنيك"، على عدد من المتبرعين.

وأضاف حاتم، لـ"الوطن"، أن الأسبوع المقبل ستبدأ مستشفيات جامعة عين شمس التجارب الإكلينيكة على المتبرعين، مؤكداً أن التجارب تأتي في إطار سعي الدولة المصرية للاستفادة من جميع ما تم الوصول إليه من أبحاث ولقاحات.

وأكد أن الدراسات والأبحاث العلمية تجرى بمختلف القطاعات الجامعية والمنشآت البحثية بهدف التوصل إلى حلول تسهم في الحد من انتشار الفيروس وإيجاد وسائل للوقاية منه، مشيراً إلى أن الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أصبح لديها الخبرة الكافية للتعامل مع الأزمة باحترافية.

وشدد حاتم على أنه يجب على المواطنين الفترة المقبلة الالتزام بتطبيق معايير الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن تناول الأطعمة المكشوفة خارج المنزل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وناشد وزير الصحة الأسبق، المواطنين بضرورة الاهتمام بالغذاء الجيد وأنواع الطعام المختلفة القائمة على الفواكه والخضروات والغنية بالعناصر والفيتامينات المنشطة والمحفزة للجاهز المناعي.