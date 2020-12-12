المكسيك توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا

وافقت المكسيك، اليوم، على الاستخدام الطارئ للقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي تنتجه شركة "فايزر"، بعد الحصول على ترخيص من هيئة "كوفيبرس" للرقابة الصحية، لتمثل بذلك الدولة الرابعة التي توافق على استخدام هذا اللقاح.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز جاتيل، في مؤتمر صحفي، إن "كوفيريس وافقت على الاستخدام الطاريء للقاح فايزر- بيوتيك"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت هيئة "كوفيبرس"، في بيان، "أنها منحت التفويض لشركة "فايزر" بعد أن صوت 24 عضوًا في لجنتها الاستشارية بالإجماع لصالحها.

وسجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية 12253 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا و693 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و229379، وحالات الوفاة إلى 113019.

وفي وقت سابق وافقت بريطانيا والبحرين وكندا على استخدام لقاح "فايزر".