انتشال سيارة بترعة في القليوبية: سقطت أثناء حادث تصام أسفر عن 6 مصابين

انتشلت أجهزة مجلس مدينة قليوب، والحماية المدنية، ومرور القليوبية، بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية بقليوب، سيارة أجرة "ركاب" سقطت بترعة كفر أبو جمعة، بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي.

ووقع تصادم بين سيارتين الأولى سوزوكي "ق ه ب 2379" قيادة "سيد أحمد س ع" 34 عاما، مقيم بقلما بمركز قليوب، تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وسيارة ميكروباص "ق ص ج 7396" قيادة "محمود أ م ع" 33 عاما، مقيم الباجور منوفية، وسقطت بترعة كفر أبو جمعة نتيجة حادث التصادم.

والمصابون الذين تم نقلهم لمستشفى قليوب، هم "فرج ك م غ"، و"انتصار س ع ع"، و"إيمان م خ ع"، و"محمود س س"، و"عبد الرحمن ح ع"، و"معتز ع م ع"، وجميعهم مقيمين مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم لمستشفى قليوب لتقديم الخدمة الصحية لهم.

وكانت منطقة كفر أبو جمعة، التابعة لمركز ومدينة قليوب، شهدت حادث انقلاب سيارتين سوزوكي على الطريق الزراعي "القاهرة الإسكندرية"، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص حتى الآن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب لتقديم الخدمة الطبية لهم.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد عبد العظيم محمد، مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغ بانقلاب سيارتين سوزوكي وركاب، بترعة كفر أبو جمعة التابعة لمركز قليوب إتجاه القاهرة، ما أسفر عن 6 مصابين حتى الآن، تم نقلهم جميعا لمستشفى قليوب لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وانتقل العميد هشام دياب، وكيل إدارة مرور القليوبية، إلى مكان الحادث، لبدء عملية فحص أسباب الحادث، فيما دفع مرفق إسعاف القليوبية بـ5 سيارات إسعاف حتى الآن لمتابعة الحادث وسرعة نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات لسرعة تقديم الخدمة الصحية لهم.