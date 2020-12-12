الصحة تطمئن المصريين: أعراض المصل الصيني الجانبية تزول من تلقاء نفسها

قالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك بعض التفاعلات الشائعة التي قد تحدث عند تلقي اللقاح الصيني مثل: "ألم متوسط، واحمرار، وتصلب، وحكة في موضع التطعيم، وحمى، وصداع، وإرهاق، وغثيان، وإسهال، وحساسية، وألم في العضلات، وألم بالمفاصل، وخمول، ونوبات تشنجية"، مطمئنة المصريين بأنَّه عادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة ونزول من تلقاء نفسها.

"الصحة": لا تعارض بين أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية واللقاح الصيني

وتابعت وزارة الصحة أنَّ الفئات المستحقة تحديدًا وفقًا لإرشادت منظمة الصحة في توزيع اللقاح ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، إضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت وزارة الصحة أنَّه لا تعارض بين أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية واللقاح الصيني، لافتة الى أنَّ كل لقاح له وظائفه الخاصة به، مؤكّدة أنَّ المواطن الذي أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية يجوز له أخذ اللقاح الصيني.