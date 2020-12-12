أشارت إليه وزيرة الصحة.. ماذا يعني لقاح كورونا قصير المدى؟

"المناعة قصيرة المدى مش دائمة، وبالتالي لقاح كورونا قصير المدى زي اللقاحات التانية"، تصريحات للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، خلال حديثها عن لقاح فيروس كورونا والفئات ذات الأولوية في الحصول عليه والفئات التي يجب تجنبها للقاح مثل الحوامل والمرضعات والأطفال دون 16 عاما.

ماذا يعني مصطلح المناعة قصيرة المدى؟

مصطلح "المناعة قصيرة المدى" الذي أشارت إليه وزيرة الصحة، فسرته الدكتورة هويدا بدران استشاري السكر والغدد الصماء والمناعة بأنه يعني أن لقاحات كورونا لا تعطي مناعة دائمة مدى الحياة من الإصابة بالفيروس مثل المناعة المؤقتة التي يحصل عليها المتعافون من الفيروس ويصاب البعض منهم مرة أخرى.

بدران: لازم اللي خد اللقاح يلتزم بالكمامة

ولكونه قصير المدى يمكن تكرار تناول لقاح كورونا أكثر من مرة مثل مصل الإنفلونزا الموسمية، وبحسب تصريحات الدكتورة هويدا لـ"الوطن" ذلك يرجع إلى أن الحمض النووي للفيروس من خواصه أن يتحور كل فترة ولذلك ظهرت عائلات مختلفة من فيروس كورونا على مدار السنوات الماضية،" كل سنة ممكن يحصل اختلافات تانية في الفيروس هنحتاج نكرر اللقاح ولازم اللي خد اللقاح يلتزم بالكمامة برضو"، بحسب تعبيرها.