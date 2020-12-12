السياحة تطالب وزيرة الصحة بالربط الإلكتروني مع بوابة العمرة

أكد أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن حصر السفر لأداء العمرة من خلال البوابة هدفه الأساسي مصلحة المعتمر وسلامته وضمان حقوقه ومتابعته منذ أن يتقدم لأداء العمرة وحتي سفره وعودته سالمًا، كما أنها تتيح مراقبة المعتمر من قبل وزارة السياحة وغرفة الشركات للتدخل الفوري عند حدوث أي مشكلة.

وناشد المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة سرعة التدخل وإصدار توجيهاتها لأجهزة الوزارة المختصة، للربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والبوابة في أسرع وقت، معتبرًا أن تلك الخطوة من أهم خطوات الاستعداد لموسم العمرة المنتظر لحماية المعتمرين، خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

المستشار التنفيذي لبوابة العمرة: نطلب تدخل وزيرة الصحة لسرعة الربط الإلكتروني بين الوزرة والبوابة

وأوضح "إبراهيم"، أن الربط يجعل المعتمر طوال الوقت تحت الرقابة الصحية للدولة ومتابعة أية تطورات صحية تواجهه لسرعة التدخل،مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة عدة مرات وإخطارهم بجاهزية البوابة للربط الإلكتروني وسرعة إنجازه ولم يتم الرد من مسئولي الوزارة، ما يستدعي تدخل الوزيرة شخصيًا لإتمام تلك الخطوة لصالح المعتمر أولا وأخيرًا.

وأضاف المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، أن البوابة مجهزة إلكترونيًا على أعلى مستوى، وخاصة في الناحية الصحية التي ستمكن القائمين علي البوابة بعد إتمام الربط مع وزارة الصحة معرفة كافة التفاصيل الصحية للمعتمر ونتيجة التحاليل المختلفة التي يجريها بمعامل وزارة الصحة وترفع إتوماتيكيًا على البوابة ومنها اختبار pcr الخاص بفيروس كورونا، وأية تحاليل أخرى، ومعرفة إذا ما كان المعتمر تناول اللقاح المضاد لهذا الفيروس والذي وصلت أولى جرعاته لمصر مؤخرًا، وسوف تصل جرعات أخرى منه تباعًا، كما تتيح أيضًا التعرف على الحالة الصحية بشكل عام للمعتمر أولا بأول، ومعرفة درجة حرارته على مدار الساعة بما يتيح التنبؤ بأية مخاطر صحية قد يتعرض لها سواء قبل سفره وحتى عودته والتدخل الفوري في الطوارئ.