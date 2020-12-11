بشرى للمصريين.. مصدر بالسياحة: عودة موسم العمرة قريبا

كشف مصدر بوزارة السياحة، أن الاتصالات التي تجريها الوزارة مع وزارة الصحة واللجنة الوزارية لأزمة كورونا أكدت أنه لن يتم إلغاء موسم العمرة هذا العام بالنسبة للمصريين وأنه سيكون بإمكانهم أداء المناسك خلال الشهور المقبلة، خاصة بعد بدء استخدام الأمصال الخاصة بكورونا.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن" أن اللجنة الوزارية لأزمة كورونا والتي تتابع بشكل يومي تطورات معدل الإصابات بالموجة الثانية من كورونا داخل مصر ترى أن الوضع الحالي للموجة الثانية لفيروس كورونا تحت السيطرة إلى الأن، موضحا أنه سيتم وضع ضوابط صحية مشددة حال سفر المصريين للعمرة تعمل على الحفاظ على سلامتهم منذ صعودهم لسلم الطائرة وحتى عودتهم لأرض الوطن بعد أداء العمرة.

الضوابط قد تمنع بعض الفئات من أداء العمرة هذا العام

وأشار المصدر إلى أن الضوابط الصحية قد تمنع بعض الفئات من أداء العمرة هذا العام سواء من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، موضحا أن الضوابط الفنية الخاصة بالعمرة ستصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ وذلك عقب إصدار اللجنة الوزارية لأزمة كورونا موافقتها رسميا على سفر المصريين للعمرة.

وعن أعداد المعتمرين المصريين المتوقعة لهذا العام، أوضح المصدر أن هذا الأمر سيكون بالتشاور مع الجهات السعودية التي ستحدد الكوتة العددية لكل دولة وفقا لظروف التنظيم خلال الشهور المقبلة، موضحا أن المملكة العربية السعودية ستبدأ المرحلة الرابعة من العودة التدريجية لموسم العمرة بداية من شهر يناير المقبل.

ومن جهته قال أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن هناك جهود تبذل من كل الجهات المصرية للإعداد لموسم العمرة والسعي للحفاظ على سلامة المواطنين المصريين وحقوقهم.

وأضاف أن شركات السياحة تثق في أن اللجنة الوزارية لأزمة كورونا ستتخذ القرار المناسب الذي يراعي صالح المواطنين ومصالح الشركات، موضحا أنه تم التوصل لتصور مبدئي للضوابط المنظمة للعمرة قدمته لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة للوزارة التي تبذل مجهودا كبيرا في هذا الإطار كونها الجهة المسؤولة عن هذا الملف، كما أن بوابة العمرة الإلكترونية المصرية تابعة لها.