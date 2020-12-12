"سرق جوز بط من بائعة".. حبس محام مفصول 3 شهور مع النفاذ بالبحيرة

قرر المستشار محمد الخولي، رئيس محكمة جنح بندر دمنهور، وأمانة سر محمد عبدالعزيز، اليوم، حبس المحامي المفصول من نقابة المحامين، المتهم بسرقة بطتين اثنتين من إحدي البائعات بسوق حي شبرا بمدينة دمنهور، 3 أشهر مع النفاذ.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة دمنهور الجزئية، قرر مطلع شهر ديسمبر الجاري، تجديد حبس المحامي المفصول المتهم بسرقة بطتين اثتنين من إحدي البائعات بسوق حي شبرا بمدينة دمنهور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة دمنهور بلاغًا من إحدي البائعات بمدينة دمنهور، يفيد بقيام أحد الأشخاص يقود سيارة "ملاكي" بسرقة "جوز بط" منها، وفر هاربًا دون دفع ثمن البط.

وبالانتقال والفحص تبين أنه في أثناء بيع سيدة الطيور بسوق حي شبرا بمدينة دمنهور، ونزول شخص من سيارة "ملاكي" وطلبه شراء بطتين، وعقب الانتهاء من عملية الشراء طلب منها شراء 2 كيلو بطاطس، وفي أثناء تحضير السيدة لهما فر هاربًا، وبمراجعة الكاميرات الموجودة في المنطقة أظهرت أرقام السيارة وحُدد صاحبها.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور، وضُبط المتهم ويُدعى "محمد. ع"، محام مفصول من نقابة المحامين، وتبين وجود البطتين، وحرزتا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14917 لسنة 2020 قسم دمنهور، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من جانبه، نفى المحامي المفصول من نقابة المحامين، المتهم بسرقة بطتين من إحدي البائعات بمدينة دمنهور، خلال تحقيقات النيابة العامة، هروبه من البائعة، قائلًا: "كنت بركن العربية على جنب، عشان أحاسب بائعة البط، ولم أهرب منها كما ادعت البائعة"، في حين أكدت بائعة الطيور أمام النيابة هروب المحامي بسيارته مسرعًا دون دفع ثمن "البط"، عقب طلبه منها إحضار 2 كيلو بطاطس.

وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة دمنهور صحة الواقعة، وهروب المحامي المفصول من بائعة الطيور دون دفع ثمنهما، وإحضارهما من منزله عقب تحديد شخصية مالك السيارة، عن طريق تفريغ الكاميرات بالمنطقة.