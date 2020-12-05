ضبط جرار يلقي مخلفات هدم بالطريق العام ببنها

قال المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة ومركز بنها، أنه تم ضبط جرار بمقطورة يقوم بإلقاء حمولة "رتش" عبارة عن نواتج هدم ومخلفات، على الطريق العام، وتمت مصادرة الجرار وتحرير محضر لصاحبه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من ناحية أخرى، تابع رئيس المدينى، يرافقه الدكتور إسلام رجب، مدير تطوير العشوائيات بالمحافظة، والمهندس طلعت سلطان، المستشار الهندسي للمحافظةن ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إنشاء المرحلة الثانية من أعمال التطوير المقامة بكورنيش النيل لدفع الأعمال وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لمشروع التطوير.

وفي وقت سابق، أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه المهندس علي عبد الستار، رئيس مجلس مدينة بنها، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، حيث تفقد أعمال تطوير الممشى بنادي الشرطة ونادي المعلمين ونادي الزراعيين.

كما تابع المحافظ، أعمال تطوير ورصف طريق طابا الذي يبلغ طوله 3500 متر، باعتماد مالي 30 مليون جنيه، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء في الموعد المحدد له، كما وجه بإنشاء موقف حضاري يضم مواقف لقرى (سندنهور - فرسيس - مجول - والشموت - وكفر الشموت وبلتان)، منعا لتواجد المواقف العشوائية.