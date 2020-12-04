صور.. تفاصيل مسابقة عروض أزياء من مخلفات البيئة "ميس إيكو دريس" بالغردقة

استضافت مدينة الغردقة، فعاليات مسابقة عرض أزياء من مخلفات البيئة "ميس إيكو دريس"، بمشاركة 25 من ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات، خلال فعاليات "ميس إيكو"، والتي تقام بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة.

ومن شروط مسابقة "ميس إيكو دريس"، أن تقوم المتسابقات بتصميم فستان من المخلفات المنزلية التى يمكن إعادة تدويرها بشكل مميز وفكر مبتكر مثل الورق، الزجاجات البلاستيك، أغطية الزجاجات، الأوراق الملونة، أكياس القمامة، أوراق المجلات، الصور القديمة"، وهذه الفكرة تساعد البيئة على التنفس بشكل أفضل عندما نخلصها من المخلفات بإعادة تدويرها فى أشياء مفيدة وذات منفعة فى حياتنا".

ضمت لجنة التحكيم التي أمل رزق رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة ومحمد عيد مدير تسويق المسابقة والمنتجع السياحي المستضيف والخبير السياحي محمد الدفراوي بحضور عدد من رواد الفنادق السياحية بالغردقة.

حصلت ملكة جمال الفلبين لقب "ميس إيكو دريس" لأجمل فستان مصنوع من المخلفات، وفی نفس الفاعلیۃ فازت ملكۃ جمال هولندا كوصیفۃ آولی وملكۃ جمال باراجوی كوصیفۃ ثانیۃ .

كشف محمد عيد مدير تسويق المسابقة، أن المتسابقات قامت بعرض أزياء من البيئة بملابس يعاد تصنيعها بمكونات تحافظ علي البيئة ويمثلن أكثر من 25 دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية أبرزهم مصر وروسيا و صربيا وكازاخستان وهولندا والبرتغال وألبانيا ومونتنجرو وأزربیجان وبارجواى وكندا والولايات المتحدة الآمريكية والفلبین والهند وجنوب أفریقیا وموریشیوس تحت شعار "يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية في مصر".

أجرت اللجنة المنظمة لفعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات بالغردقة، عدة جولات ترفيهية وسياحية للمتسابقات لواحدة من أكبر منتجعات الآلعاب المائية بالبحر الآحمر و معرض أكواريوم ومتحف الغردقة، وذلك بغرص التعرف على الأماكن السياحية والأثرية بالغردقة بهدف تتشيط السياحة والترويج لها.

وأبدت ملكات الجمال إعجابهم وانبهارهم الشدید بمقاصد الغردقة السياحية وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

مثلت مصر كنزي الزيني ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات 2020، مؤكدة أنها ستكون سفيرة مصر في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات "ميس إيكو"، مؤكدة أنها المرة الأولى التى تشترك فيها مسابقات عالمية، وأنها المرة الأولى التي تتواجد في الغردقة

وكشفت "كنزي" أنها تشارك مع 25 متسابقة من عدة دول يمثلن خمس قارات وأنها سعيدة بتنوع الثقافات، لافتة أنها تعلم عددا من المشاركات اللغة العربية والذين أبدين أعجابهن بجو الغردقة الرائع والإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في المطارات والفنادق.