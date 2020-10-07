فيديو.. عبير موسي تعلن إصابتها بفيروس كورونا وتحمل الإخوان المسؤولية

أعلنت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، اليوم الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر، من خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها في صحة جيّدة، ولا تعاني من أي أعراض تذكر.

وحمّلت عبير موسي، رئاسة البرلمان التونسي المسؤولية، منتقدة ما اعتبرته تراخيا في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، داعية النواب المجتمعين بمكتب المجلس، يوم 2 أكتوبر الجاري، إلى الالتزام بالحجر الصحي، وإجراء التحاليل الضرورية.

واتهمت رئيسة الحزب، الثلاثاء، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، بتعريض حياة النواب للخطر، جراء عقد الجلسات، رغم الشكوك حول إصابة أحد البرلمانيين بفيروس كورونا.

وقالت موسي، في مداخلتها اليوم خلال جلسة عامة بالبرلمان، إن مكتب المجلس، الذي يرأسه "الغنوشي"، عرض حياة وصحة النواب للخطر بشكل فيه الكثير من الاستخفاف، رغم وجود شكوك بإصابة أحد النواب (لم تسمه).

ويناقش البرلمان التونسي، اليوم، العنف الذي تعرض له أحد نواب "ائتلاف الكرامة"، في محافظة بنزرت شمالي البلاد بغرض السرقة، وأكدت عبير موسى، أن إقرار المجلس لجلسة عامة، من أجل التضامن مع نائب إخواني هو "ضحك على الذقون"، متهمة النائب بالكذب والتصنع.

وتوجهت النائبة بالقول ثلاث مرات لنواب الإخوان: "إن لم تستحوا فافعلوا ما شئتم"، مؤكدة أن المجلس تحت رئاسة راشد الغنوشي، هو الحاضنة الحقيقية للإرهاب.

وتعهدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، بمواصلة ما وصفتها بالمعركة ضد تنظيم الإخوان، في إشارة إلى حركة النهضة.

وسجلت تونس 2500 إصابة في آخر إحصائية رسمية، ليبلغ العدد الإجمالي أكثر من 22 ألف إصابة، و321 حالة وفاة.