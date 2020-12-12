إنقاذ شاب من تحت أنقاض عقار حدائق القبة المنهار
كتب:
أحمد عبد اللطيف
03:40 م | السبت 12 ديسمبر 2020
صورة ارشيفية
نجح رجال الحماية المدنية من القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية من إنقاذ شاب من أسفل الأنقاض فى العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، ويكثف رجال الحماية المدنية من جهودهم للبحث عن ضحايا آخرين من عدمه.
انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة المبدئية أن العقار مكون من 4 طوابق انهار ظهر اليوم، ما أسفر عن إصابة شخصين أسفل الأنقاض من سكان العقار وتم إخلاء منزلين مجاورين.
وتلقت شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بانهيار منزل رقم 3 شارع مصطفى عبد السميع بحي حدائق القبة المكون من 4 طوابق، وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.