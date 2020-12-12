5 شروط للحصول على مقابر المجتمعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر

تطرح وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عدد من المقابر الجاهزة للمسلمين بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد من المدن الجديدة، بنظام سداد وشروط معينة.

أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن طرح حجز (1117) مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 م2 للمقبرة، لقاطني مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد)، ومحافظة الجيزة "أحياء وضواحي"، بنظام حق الانتفاع، على أن يتم سحب كراسة شروط وتفاصيل التقدم للحجز من مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

أما عن شروط الحصول على مقبرة ضمن الطرح، فهي كالآتي:

1- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصًا طبيعيًا، (مواطن مصري الجنسية)، وليس شخصًا معنويًا (شركة - مؤسسة).

2- أن يكون من قاطني إحدى مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد)، ومحافظة الجيزة وضواحيها.

3- ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى – أرض)، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقًا لما يرد بكراسة الشروط.

4- لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

5- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

على أن يتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية، لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذلك موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

ويلتزم المتقدم للحجز بسداد المبالغ التالية:

دفعه الحجز بمبلغ 10 آلاف جنيه عند تقديم استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، ومبلغ 33.6 ألف جنيه باقى قيمه المقبرة، و 5 آلاف جنيه قيمه وديعة الصيانة بخلاف ما يتحمله الشخص من تكلفة السور، وسداد (1%) مصاريف إدارية + (0.5%) مجلس أمناء.

وفي حال عدم سداد القيمة المالية المقررة عند الاستلام خلال شهرين من تاريخ الاستلام يعتبر حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته، وتطبق قواعد إلغاء تخصيص أرض المقبرة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء.

أما في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة بالكراسة، يعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء.

وبالنسبة لإلغاء الحجز بعد إجراء القرعة بناء على طلب المتقدم للحجز وقبل المدة المحددة لاستلام قطعة أرض المقبرة يحق له استرداد القيمة المالية المدفوعة منه بعد الإلغاء ويخصم 1% مصاريف إدارية بالإضافة إلى 0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن قطعة أرض المقبرة، وفي حال إلغاء الحجز بناء على طلب المتقدم للحجز بعد الاستلام يخصم منه 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء + مقابل إشغال سنوى يحسب من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد.

يتم إلغاء التخصيص بناء على طلب الطرف الثاني، أو عدم الالتزام بسداد المستحقات في التوقيتات المحددة بالكراسة في الشروط المالية، أو تغيير الغرض المخصص من أجله قطعة أرض المقبرة، أو التصرف في أرض المقبرة للغير أو ثبوت التنازل عن حق الانتفاع بها أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى، وكذا عدم الاستلام فى التوقيتات المحددة، ومخالفة الشروط أو القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذا الأحكام الخاصة لقانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية.