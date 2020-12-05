المجتمعات العمرانية: يمكن التظلم على استرداد الوحدات المخالفة للنشاط

كشف المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، تفاصيل استرداد 14 وحدة سكنية بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط من سكني لتجاري، قائلا إن هذه الحملات تستهدف الوحدات السكنية التي خالفت التخصيص أو العقد الذي كان به شرط أساسي يشير إلى عدم استغلال الوحدة السكنية في غير الغرض المخصص من أجله، وهو النشاط السكني، لافتا إلى أن هذه الوحدات المستردة كانت قديمة، وحصل عليها أصحابها بمبالغ منخفضة، وحولوها لمحال تجارية أو أنشطة أخرى.

وأضاف "أنور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم»"، المذاع على شاشة قناة "dm"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن هيئة المجتمعات ترصد مثل هذه الأماكن ثم إرسال إنذار لصاحبها، وإذا لم يستجب يتم غلقها وتشميعها، وإذا لم يستجب يُرفع العداد، والخطوة الرابعة سحب الوحدات وإعادتها لحوزة الجهاز، ثم تُطرح من جديد، ما يدل على أن سحب تلك الوحدات ليست الخطوة الأولى، ولكن سبقها عدة خطوات ولم يُستجب لها.

وأشار إلى أن صاحب هذه الوحدات يمكنه التظلم خلال 60 يوما بعد القرار طبقا للائحة، وإذا أعاد الشيء لأصله، يمكن للجنة التظلمات إعادة وحدته من جديد، ولكن هذا لا يحدث لأن صاحبها لا يعيد الشيء لأصله ويصر على مخالفته، مؤكدا أن الوحدات السكنية لغرض السكن وليس تحويل نشاطها، والجهاز من جانبه يطرح محال تجارية وخدمية بالمزاد.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية أن رئيس الحي بالمدن الجديدة يرصد بصفة يومية المخالفات في الوحدات السكنية، وأعداد المخالفات تتغير يوميا.

وصرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة بالحي الثالث بالتجمع الخامس، لتنفيذ قرارات السحب والاسترداد لـ14 وحدة سكنية لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، وذلك بقيادة المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالاشتراك مع إدارة أمن الجهاز بالتجمع الخامس، ومسؤولي الإدارات المختصة، وقيادات شرطة المرافق، وقوة من قسم شرطة التجمع الخامس بالمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن استرداد الوحدات، وعودتها لحوزة الجهاز وذلك لقيام مالكيها بتحويلها لأكثر من 30 محلا تجاريا بالمخالفة للقانون.

وأكد رئيس الجهاز، استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لإنهاء كل المخالفات بالحي الثالث من تحويل وحدات سكنية إلى محال تجارية، وكذا جميع أحياء المدينة حتى يتم استرداد حقوق الدولة والقضاء على العشوائيات بالمدينة.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن جهاز القاهرة الجديدة يقوم بتطوير عدد من العمارات بالحي الثالث "واجهات وسلالم وصرف صحي – طرق وأرصفة – زراعة" بالتوازي مع غلق المخالفات وذلك لعودة الحي لأفضل مما كان.