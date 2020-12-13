معارضون ينددون بإجبار الطالبات التركيات على التعري في سجون أردوغان

ندد نائب حزب الشعوب الديمقراطي بالبرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بتعذيب الطلاب داخل المعتقلات التركية، وإجبار الطالبات على خلع ملابسهن الداخلية أمام المسؤولين عن سجني أوشاك وإزمير، وذلك خلال كلمته أمام أعضاء البرلمان.

وبحسب ما ذكر موقع "تركيا الآن"، فقد كشفت شهادة إحدى الطالبات المعتقلات داخل سجن أوشاك التركي، لموقع «بولد مديا» التركي، عن ممارسات نظام «العدالة والتنمية» القمعية بحق الطلاب المعتقلين، إذ قالت «لقد تعرضت للتفتيش عارية، وتم أمري بخلع سروالي، وبخلع ملابسي الداخلية حتى ركبتي، وأمري بتكرار الجلوس والوقوف أمامهم، وفعلت نفس الشيء في سجن مدينة إزمير».

وفي الأسبوع الماضي، تم إلقاء القبض على 27 شخصًا، من بينهم 23 طالبة، في نطاق تحقيقات ضد حركة جولن. واحتجز الطلاب لمدة 5 أيام في سجن مديرية أمن أوشاك حتى ترحيلهم في 4 سبتمبر، إلى المحكمة التي أفرجت عن 22 طالبًا منهم. فيما تم اعتقال الـ5 الآخرين. بالإضافة إلى ذلك أجريت مقابلات غير رسمية مع الطلاب تحت اسم «المقابلات الخاصة» التي استمت بممارسة الضغط النفسي على الطلاب حتى أن أحدهم فقد وعيه ثلاث مرات خلال الاستجوابات.

وقالت إحدى الطالبات التي رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية عندما تحدثت للموقع بعد 3 أيام من إطلاق سراحها، إن جميع المحتجزين كانوا طلابًا في جامعة أوشاك، وإنها أجبرت على إنزال سروالها الداخلي إلى ركبتها، وأمرت بتكرار الجلوس والوقوف هي وزميلاتها المعتقلات عرايا أمام مسؤولي السجن.

وسلط جرجرلي أوغلو الضوء على ما تعرضت له الفتيات داخل مديرية أمن أوشاك، وقال، «لم ينته أمر (التفتيش عرايا) في تركيا، فقد تم تفتيش 30 طالبة في فرع مديرية أمن أوشاك، وأُمرن بخلع ملابسهن أمام مسؤولي السجن».