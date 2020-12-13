بليغ يعترض على قبلة سمير صبري لوردة.. والمخرج: حلاوة المشهد في البوسة

"جرى إيه يا بلبل.. هو إنت متجوز رابعة العدوية؟"، عبارة استفهامية قالها المخرج حسن الإمام، اعتراضًا على احتجاج الموسيقار بليغ حمدي، على وجود قُبلة "بوسة" تجمع زوجته الفنانة الجزائرية وردة، والفنان سمير صبري، خلال أحداث الفيلم الغنائي الاستعراضي "حكايتي مع الزمان"، عام 1974، سيناريو وحوار محمد مصطفى سامي، جورج أونيه، بطولة رشدي أباظة، يوسف وهبي، لبلبة، نبيلة السيد، نبيل هجرسي، وقدمت خلاله "وردة" عدد من الأغنيات منها "وحشتوني، حكايتي مع الزمان".

"المفروض كان في نهاية أحد المشاهد بفيلم حكايتي مع الزمان، أن أقوم بتقبيل الفنانة وردة، ولكن اعترض بليغ حمدي، وحصل أزمة بين بليغ والمخرج حسن الإمام الذي انفعل قائلًا: جرى إيه يا بلبل.. هو إنت متجوز رابعة العدوية؟.. حلاوة المشهد في البوسة دي"، حسبما كتبه الفنان سمير صبري، في مذكراته التي صدرت مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية وتحمل اسم "حكايات العمر كله".

بعد الأزمة والجدل الطويل بسبب القبلة بين سمير صبري ووردة، اضطر المخرج حسن الإمام، أن يستجيب ويرضخ لطلب بليغ حمدي، وتم تعديل المشهد وأن تكون القبلة على جبين وردة.

رغم المشوار الفني الطويل للفنانة الجزائرية وردة، إلا أنها لم تقدم إلا 6 أفلام فقط، منها "ألمظ وعبده الحامولي" عام 1962، و3 أفلام مع رشدي أباظة "أميرة العرب" 1963، و "حكايتي مع الزمان" عام 1974، و "آه يا ليل يا زمن" 1977، و "صوت الحب" عام 1973، و"ليه يا دنيا" عام 1994.

وحسب ما حكى الفنان سمير صبري، في لقاءات تليفزيونية، إن نهاية فيلم "حكايتي مع الزمان"، كان من المفترض أن تفضل وردة، العيش مع حبيبها الجديد الذي يقوم بدوره "صبري"، ولكن اعترض رشدي أباظة، بزعم أنه "دنجوان، كيف يأخذ رجل أخر امرأة من رشدي أباظة"، واضطر المخرج أن ينهي الفيلم على دخول "أباظة" إلى المسرح بصحبة ابنته مع انتهاء وردة من غناء "حكايتي مع الزمان"، ويذهب ثلاثتهما، فيما يقف سمير صبري وحيدًا.