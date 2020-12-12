القومي للسينما يوثق تكريم السيسي لأسر الشهداء بفيلم تسجيلي

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، البدء في تصوير الفيلم التسجيلي "ظل الشهيد" للمخرج عاطف شكري، وذلك بناء على توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بتوثيق حياة الشهداء وإبراز دورهم البطولي للدفاع عن الوطن وتدعيم فكر الأجيال القادمة بأهمية دور هؤلاء الأبطال ي

وتتناول أحداث الفيلم كتاب "حكايات الولاد والأرض" للكاتب "محمد نبيل"، الذي يروي حكاية 18 شهيدا من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية في حربهم ضد قوى الإرهاب والتطرف المتربصة بالوطن .

كما يلقي الفيلم الضوء على لحظات تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر الشهداء وذويهم، ومدى تأثير تلك اللحظات في حياة أبناء الشهداء الذين شعروا بالفخر بذلك التكريم ومدي تعظيم الدولة متمثلة في رئيسها لهم، حيث تمنى الكثير منهم بعد هذا التكريم أن ينولوا هذا الشرف مثل آبائهم.

و يعد فيلم "ظل الشهيد" محاولة لتوثيق حكايات هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وضمانا لأمنه واستقراره، ويقترب من بعض الجوانب الإنسانية والوطنية في حياتهم، وكيف أنهم عاشوا يدافعون عن أمن الوطن ونالوا في النهاية أعظم وسام وأعز لقب وهو الشهيد وكيف أن أسرهم من أمهات وزوجات وأبناء فخورين بهم.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما تحت إشراف المونتيرة منار حسني، مدير عام الإنتاج بالمركز، و يشارك بالفيلم مديرا التصوير مصطفى نبيل وبسام إبراهيم ومهندس صوت عمرو عصام، آرت ديريكتور هبة عزام، ومديرا الإنتاج جيهان إبراهيم وأحمد رفاعي.

وصدر كتاب "حكايات الولاد والأرض"، للكاتب والصحفى محمد نبيل، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكتاب يوثق شهادات أمهات وزوجات وبنات شهداء الجيش والشرطة المصريين في مواجهة جماعات الإرهاب المسلح.