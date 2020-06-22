مؤلف "حكايات الولاد والأرض": أحد الشهداء أوصى بدفنه إلى جوار منسي

وجه الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة، ومؤلف كتاب "حكايات الولاد والأرض"، الشكر لرئيس الوزراء، الذي استعرض الكتاب، مشيرًا إلى أنه يعتبر الجزء الأول ضمن 5 أجزاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هذا الدعم بمثابة دفعة لكل المبدعين في مصر، لبذل الكثير من الجهد في صالح التنمية الثقافية لهذا الوطن، وأتوجه بالشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، التي رعت الكتاب منذ أن كان فكرة، وشجعت هذا المشروع، وكتبت بنفسها خطابًا لأمهات وزوجات الشهداء، في سابقة أعتقد أنها لم تحدث من قبل".

وتابع: أن هذا المشروع ليس نوع من المراثي على شهدائنا، مصر تقدم أبناءها بصدر رحب في سبيل الشرف والمجد والفخار، مردفًا: "كما استلمنا مصر حرة مستقرة من الآباء صناع نصر أكتوبر، سنسلمها للجيل الحالي، الذي هو جيل سيناء، ويقدم التضحيات، منذ عام 2014".

وواصل: "يجب أن يكون هناك كتابًا في كل بيت مصري، يقدم 18 قصة لـ18 شهيدًا، ولا نتحدث عن الجوانب العسكرية، لكننا نتحدث عن العلاقات الإنسانية والاجتماعية والعلاقات بين أهله وأسرته".

وحول الكتاب، قال: "اتفق معظم أهالي الشهداء على إصرارهم على تمني الشهادة، لدرجة أن السيدة نورا، وجدت زوجها يدعو الله في الفجر بأن يتقبله شهيدًا على أرض سيناء، والشهيد محمد أنور ذكرى استشهاده منذ يومين قبل 4 سنوات، وفي نفس الذكرى استشهد خاله، قال لوالدته إنه قدم طلبًا لوزارة الداخلية، لكي يخدم سنة رابعة في سيناء، قال لوالدته يمكن ربنا مش راضي عني، ومستشهدتش في التلات سنين اللي فاتوا وممكن أنولها السنة في الرابعة، ونالها، أما الشهيد وائل كمال فأوصى بأن يدفن إلى جوار قائده الشهيد أحمد منسي".

وأتم، أن أحد الشهداء طلب منه أن تدعو له بأن يموت شهيدًا، وعندما يموت فإنه سوف يدعو الله لها بالصبر.