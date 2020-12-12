بعد 30 سنة إجرام.. "الدكش" أمام المحكمة بتهمة قتل ضابط بالأميرية

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل أبو المال، محاكمة المسجل خطر محمد حافظ أمين، الشهير بـ"الدكش"، لاتهامه بقتل ضابط في منطقة الأميرية، لجلسة 9 يناير المقبل.

ويعد الدكش من أخطر العناصر الإجرامية ومسجل خطر فئة أ، وصادر بحقه أحكام بالإعدام والمؤبد في قضايا قتل وحيازة سلاح وإتجار بالمواد المخدرة.

وحضر المتهم، في جلسة اليوم، مرتديا ملابس الإعدام الحمراء والكمامة الطبية، حيث سبق لمحكمة جنايات بنها أن عاقبته بالإعدام شنقا مع آخرين لإدانتهم بقتل الشهيد النقيب إيهاب جورج و3 مخبرين وإصابة آخرين من الشرطة في الخانكة.

من هو الدكش؟

اسمه الحقيقي محمد حافظ أمين، وهو عنصر إجرامي على مدار 30 عاما في الإتجار بالمخدرات بكافة أنواعها في القليوبية، حيث سبق اتهامه في 18 قضية "مخدرات، ومقاومة سلطات، وسلاح، وسرقة، وشروع في قتل، وهارب من سجن أبوزعبل، واستولى هو وأسرته بالبلطجة والعنف على أراض بالجعافرة، وحوّلوا الجعافرة عقب الانفلات الأمني في أحداث 25 يناير إلى أهم وكر للسيارات المسروقة، بجانب التوسع في تجارة المخدرات، وإقامة القصور وأكبر دواليب للهيروين والأسلحة النارية".

وذاع صيت الدكش هو وزوج شقيقته علي السمري وبعض أعوانهم، خلال حالة الانفلات الأمني، وأطلق عليهم "ملوك دواليب الهيروين" بمثلث الرعب بمحافظة القليوبية، ولم تقف تجارته على ذلك بل امتدت إلى تجارة الأسلحة النارية والذخائر وتخزينها داخل الأراضي والجناين بمنطقة الجعافرة بشبين القناطر بالقليوبية.

القبض على الدكش

وتمكنت الشرطة من القبض على الدكش، عام 2016، بعد عدة حملات قادها ضباط قطاع الأمن العام وضباط مديرية أمن القليوبية، جرى ضبط الدكش، من داخل قصره بالجعافرة، حيث كان يعيش داخل قصر يضم حمام سباحة وصالة جيم، بجانب مسجد موجود بالمنطقة يحمل اسم والد الدكش كانوا يبيعون بداخله المخدرات، وكشفت التحريات سابقة اتهامه في قضيتي مخدرات وحريق عمد، والهرب من سجن أبوزعبل في القضية رقم 149ج شبين القناطر لسنة 2007م "سلاح ناري" من عقوبة السجن 3 سنوات.

حكم بالإعدام

في أغسطس 2019، عاقبت محكمة جنايات بنها المتهم محمد حافظ أمين بالإعدام شنقا حتى الموت، لإدانتهم بقتل الشهيد النقيب إيهاب جورجي معاون مباحث مركز شرطة الخانكة، و3 مخبرين، فضلا عن إصابة ضابط ومخبرين آخرين، في نفس الحادث الذي وقع في القليوبية، وتحديدا بمدينة الخانكة، يوم 28 فبراير 2016.

قضية جديدة

اليوم السبت مثل المتهم أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، متهما في قضية جديدة متعلقة بقتل ضابط في منطقة الاميرية، وأجلت المحكمة القضية لجلسة 9 يناير المقبل، لإعلان متهم آخر بالدعوى.