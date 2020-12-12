ختام النسخة الأولى من بطولة "نبع حوض النيل" للكونغ فو بالشرقية

أعلن وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن استضافة منطقة الشرقية للوشو كونغ فو، النسخة الأولى من بطولة "نبع حوض النيل"، بمشاركة 1100 لاعب ولاعبة يمثلون 36 ناديا بمحافظات (الشرقية- الدقهلية- الإسماعيلية- الجيزة- القاهرة) وذلك خلال الخميس والجمعة الماضيين، الموافقين 10 و11 ديسمبر، بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

تقام البطولة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية، وتحت إشراف الاتحاد المصري للوشو كونغ فو.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المنافسة اتسمت بالندية والقوة بين جميع اللاعبين المشاركين، للفوز وتحقيق المراكز الأولى، لافتا إلى أن البطولة أقيمت بغرض التنشيط والترويج لرياضة الووشو كونغ فو، حيث حصل جميع اللاعبين على شهادات تقدير لمشاركتهم بالبطولة، واتسام المباريات بالروح الرياضية، مؤكدا أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال يومي المنافسة حفاظاً على صحة وسلامة جميع المشاركين.

من جانبه، أكد ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنميته، باستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة، نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، وتأهيلهم في مختلف المجالات من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى تقديم كافه أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية لإعطائهم الفرص الحقيقية للنجاح والتميز ورفع اسم المحافظة عاليا.