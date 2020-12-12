السجن 6 سنوات لـ"ريان الشرقية": جمع ملايين الجنيهات بزعم توظيفها

قضت المحكمة الجزئية بديرب نجم، بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة الأسبوع الماضي، بحبس موظف بإدارة الكهرباء، لمدة 6 سنوات، بتهمة النصب على الأهالي والاستيلاء على عدة ملايين بزعم توظيفها.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرب نجم، باتهام "م. ش"، موظف بالكهرباء، مقيم بقرية "مناصفور"، بدائرة المركز، بالنصب على الأهالي والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت عدة ملايين، بزعم توظيفها، مقابل منح المودعين أرباحا شهرية بنسبة 40% من المبلغ، ثم توقف عن صرف الأرباح منذ نحو 5 أو 6 شهور.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة التى أحالته إلى محكمة الجنح، التي أصدرت قرارها المتقدم.

وفي السياق نفسه، استأنفت نيابة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية على قرار المحكمة الجزئية بديرب نجم، بشأن إخلاء سبيل تاجر متهم بالاستيلاء على مليار جنيه بزعم توظيفها.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية، ألقت القبض على تاجر متهم بالنصب على الأهالي والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم توظيفها، وقررت النيابة حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود عدة بلاغات منفصلة إلى مركز شرطة ديرب نجم، باتهام 3 أشخاص، وهم "ح. ع. ش."، 52 سنة، تاجر، و"م. ش."، موظف بالكهرباء، و"ر. أ."، بائع أسمنت وحديد، وجمعيهم يقيمون بقرية "مناصفور"، دائرة المركز، بالنصب على الأهالي والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت مليار جنيه، بزعم توظيفها، مقابل منح المودعين أرباحا شهرية بنسبة 40% من المبلغ، ثم توقفوا عن صرف الأرباح منذ نحو 5 أو 6 أشهر.

وألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق القبض على المتهم الثاني، فيما قام الثالث بتسليم نفسه، وتم إحالتهما للنيابة العامة، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم قررت تجديد حبسهما 15يومًا على ذمة التحقيق، وبتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها تم ضبط المتهم الأول والذي قال الأهالي إنه استولى على مبالغ تتخطى مليار جنيه.

وقال "عصام. س"، أحد الضحايا، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه أودع لدى المتهم الأول نحو 650 ألف جنيه، وحصل على أرباح بصورة منتظمة، ثم سحب منه مبلغ 250 ألف جنيه، لإيداعهم لدى المتهم الثاني، ثم سحب دفعة أخرى بمبلغ 250 ألف جنيه، لإيداعها لدى المتهم الثالث.

وأضاف أنه حصل على أرباحه من الثلاثة بصورة منتظمة لعدة أشهر، ثم فوجئ بتوقف صرف الأرباح، مشيرا إلى أن المتهم الأول ترك القرية وهرب منذ نحو شهر، بعدما استولى على نحو مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي المبالغ التي استولى عليها المتهم الثاني حوالي 10 ملايين جنيه.