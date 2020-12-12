مسلسلان وفيلم.. أولى خطوات التونسية عائشة عثمان في التمثيل بمصر

في خطوة جديدة، تخوض الإعلامية التونسية عائشة عثمان أولى تجاربها في التمثيل داخل مصر، حيث تستعد حاليًا لبطولة عملين دراميين، كما تستعد لخوض تجربة سينمائية من بطولتها.

فبعد النجاح الذي حققه برنامجها "عايشة شو" الذي عرض على شاشة قناتي "النهار" و"القاهرة والناس"، واستضافت خلاله نخبة من نجوم مصر والوطن العربي سواء في التمثيل والمزيكا، تقوم حاليًا بقراءة سيناريوهات المسلسلين، حيث تشارك في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "بيت العيلة" مع عدد من نجوم الدراما المصريين أبرزهم هالة فاخر وخالد سرحان.

كما تستعد "عائشة" لبطولة مسلسل "جروبي" بمشاركة فتحي عبدالوهاب، وتجهز لفيلم سينمائي جديد ستعلن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وقالت عائشة في تصريحات لها، إن خطوة التمثيل لم تكن بعيدة عنها، ولكنها كانت تنتظر فقط الدور المناسب لها، مشيرة إلى أنها منذ بداية ظهورها في مصر وهي تبحث عن سيناريو جيد يتناسب معها ويقنعها بتقديمه، وهو ما وجدته في المسلسلين "بيت العيلة" و"جروبي"، مؤكدة أنها تقرأ حاليًا سيناريو لفيلم سينمائي تخوض بطولته، مؤكدة أنها وجدت في هذه الأعمال ما يتناسب مع نجاحها في تقديم البرامج.

من ناحية أخرى، تجري عائشة جلسات عمل مكثفة من أجل الوقوف على تفاصيل برنامجها القادم، مؤكدة أنها تقوم بترتيبات شبه نهائية حول الفكرة والمضمون، موضحة أن الفكرة الجديدة ستختلف تمامًا عن "عايشة شو"، لأنها تسعى دائما للتجديد في الأفكار والمضمون بهدف تقديم محتوى جاذب للجمهور.

الجدير ذكره، أن الإعلامية عائشة عثمان حققت نجاحًا كبيرًا في مصر بعد عرض برنامجها "عائشة شو"، ولاقى البرنامج إشادات واسعة من الجمهور، خاصة أنها استضافت خلاله نخبة من نجوم الفن والمزيكا في مصر والوطن العربي، وأبرزهم جورج وسوف ولطيفة وأصالة وغادة عبدالرازق وعمرو سعد وأمير كرارة وغيرهم، كما قدمت برنامج "عايشة بالبيت" خلال الفترة الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" واستضافت خلاله عدد من النجوم، لتطبيق نظرية التباعد الاجتماعي ومواجه أزمة تفشي فيروس كورونا.