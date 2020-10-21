حكاية 5 مذيعين سخر من أصواتهم فيديو التنمر على إذاعة القرآن الكريم

موجة من الغضب تملكت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بسبب انتشار مقطع فيديو لأحد الشباب يسخر فيه من إذاعة القرآن الكريم، على نطاق واسع، وحصد الكثير من التعليقات التي تطالب بمحاسبة الشاب الذي يظهر في تقديم فقرة "ستاند اب كوميدي"، ويسخر من أسلوب مقدمي برامج إذاعة القرآن الكريم لمدة دقيقتين، "أكتر ناس بقى بشوفها بتتكلم بطريقة غريبة هما مذيعين إذاعة القرآن الكريم مش عارف بيتكلموا كده ليه"، وبدأ في تقليد أصوات المذيعين.

المذيعون الذين تناولهم الشاب هم أعلام إذاعة القرآن الكريم، وفقًا لما قال رضا عبدالسلام، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، لافتا إلى أن الشاب ارتكب خطأ جسيما بسخريته منهم، فهو يبدو أنه مستمع غير جيد، ولم ينصت إلى ما يقدمونهم من الأساس، بدليل خطأه في معلومات عديدة.

كبير المذيعين: السخرية كانت من أعلام مصر في الإذاعة.. والحساب واجب

وأضاف "عبدالسلام" لـ"الوطن"، أن هناك 4 مذيعين ذكرهم الشاب، وأولهم فاطمة طه، والتي كانت تقدم برنامج "براعم الإيمان" وليس كما ذكر، وظل صوتها على مدار 20 عاما، كما حصدت العديد من الجوائز، وكانت أول صوت نسائي في إذاعة القرآن الكريم.

وأشار كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، إلى أن ثاني المذيعين هو مأمون نجار، والذي قلده الشاب وهو يقول تتر البرنامج، وهو أحد أعلام الإذاعة وتولى منصب مسؤول الإذاعة لفترة من الزمن.

وعن سخريته من تغيير نغمات المذيع، علق "عبدالسلام" أنه كان يسخر من رياض بكري وهو واحد من أفضل الأصوات الإذاعية التي أنجبتها مصر، والمختص بإذاعة برنامج "بريد الإسلام".

وأردف أن الشاب صاحب الفيديو تطرق للسخرية من رئيس شبكة القراء محمد عويضة، وهو أحد أفضل المذيعين، كما ذكر اسم هاجر سعد الدين بأنها تقدم بريد الإسلام، ولكنه أخطأ لأن البرنامج من تقديم أحمد القضاي وفؤاد حسان.

كما انتقد الجمهور الذي كان يضحك على حديث هذا الشاب، "بيضحكوا على أي حاجة وكأنهم شاربين حاجة"، وعن الشاب فوصفه بأنه، "يلهث وراء الشهرة، ويكفيه ما ناله من انتقادات".

واختتم، أنه يجب أن يحاسب الشاب على ما ذكره بما لايليق بإلإذاعة الأولى في العالم من حيث الاستماع ومن حيث التأثير، والأولى في العالم من حيث ماقدمت من قراء هم أعظم القراء على مستوى العالم، ومن حيث ماقدمت من أعلام في مجال الإعلام وخاصة الإعلام الإسلامي ومازالت تقوم بدورها، "وياليت هذا المهرج السمج قال مايمكن الرد عليه".