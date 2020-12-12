"شكلها معجبهوش".. شاب يصفع سيدة بدون سبب في حلوان والمحكمة تعاقبه بالحبس

"ضربني بالقلم وأنا ماشية.. ومعرفوش ولا عمري شوفته"، هكذا روت موظفة تفاصيل واقعة الاعتداء عليها بالضرب من قبل سائق أمام المستشار وائل الشوربجي، رئيس محكمة جنح حلوان.

وأضافت المجني عليها: "كنت عائدة إلى المنزل بعد انتهاء فترة عملي وأثناء سيري انتظرت على الرصيف لحضور سيارة أجرة أستقلها، وبعد مرور دقائق شاهدت المتهم وبصحبته صديقه يقودان دراجة نارية ويصفعني على وجهي بدون سبب وسبني بأمي.

إنكار ثم اعتراف

أنكر المتهم واقعة الضرب أمام رئيس المحكمة، وبمواجهته بتحريات المباحث وفيديو تم رصده للواقعة اعترف بأنه ضربها بدون سبب لإثارة الخوف، وبعد الاستماع للأقوال قررت المحكمة معاقبة المتهم حضوريا بالسجن لمدة عام والحبس لصديقه الهارب.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن المتهم وصديقه كوّنا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين بالإكراه، موضحة أن المتهم صفع الضحية بهدف إخافتها والاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، إذ تمكن من سرقة الهاتف المحمول الخاص بها.

تحرير محضر

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بلاغًا من رئيس مباحث حلوان يفيد بحضور موظفة إلى دائرة القسم، وطلبت تحرير محضر ضد مجهول تتهمه فيها بصفعها على وجهها دون سبب أثناء عودتها من العمل، تم تشكيل فريق من ضباط المباحث وبفحص البلاغ تبين صحة رواية الفتاة وأثبت تقرير الطب الشرعي أنها تعرضت للضرب على وجهها.

نجحت المباحث فى تحديد هوية المتهم وتبين أنه عاطل عن العمل وصديقه موظف، موضحة أن المتهم الأول "عاطل" وسبق اتهامه فى قضيتين تعدي على طالبة جامعية وربة منزل منذ سنة ونصف، وكشفت التحريات أن المتهم كوّن تشكيلا عصابيا لسرقة السيدات ويقوم بالتعدي عليهن بالضرب أثناء وجودهن في الشارع.

القبض على المتهم

نجح رجال المباحث من القبض على المتهم بعد مطاردة أمنية فى منطقة المعصرة وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة وقرر المتهم فى التحقيقات أنه تعدى عليها بالضرب بدون سبب وأن "شكلها معجبوش" ، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهم.

واعترف المتهم على صديقه المشترك معه فى تنفيذ الجرائم، مؤكدًا أنه تمكن من الهرب إلى أحد أقاربه في محافظة الإسكندرية.

تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت حبس المتهم على ذمة القضية كما كلفت رجال المباحث القبض على المتهم الثاني.