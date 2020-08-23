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القبض على شاب صفع فتاة على وجهها وسرق هاتفها في إشارة مرور

كتب:

أحمد عبد اللطيف
10:53 م | الأحد 23 أغسطس 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

ألقت أجهزة الأمن  بالقاهرة، القبض على شاب لاتهامه بصفع فتاة على وجهها  بدون سبب وسرقة هاتفها المحمول، وتبين من تحريات النقيب محمود سعداوي معاون مباحث قسم شرطة حلوان، أن المتهم كان يقود دراجة بخارية واقترب من المجني عليها وصفعها على وجهها أمام المارة ثم استولى على هاتفها المحمول وفر هاربا،  وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة حلوان يفيد بحضور فتاة (20 عاما) في حالة انهيار تام، ووجود آثار ضرب على وجهها إثر تلقيها صفعة من شاب مجهول الهوية، وسرقة هاتفها المحمول.

وقالت الفتاة في محضر الشرطة: "أثناء وجودي بتوك توك فوجئت بشاب في بداية العشرينات يقود دراجة بخارية وقف بجوار التوك توك في إشارة المرور، وصفعني على وجهي وسبني، فأصبت بالذهول ثم استولى على هاتفي المحمول وفر هاربا".

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