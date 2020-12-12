متهمة بممارسة الرزيلة: "اتعلمت إنجليزي علشان أجر رجل الزبون"

اعترفت فتاة بمحافظة الإسكندرية بانتحال صفة أخصائية علاقات أسرية وزوجية، واستغلال نشاطها المزعوم في استقطاب راغبي ممارسة الفجور عبر صفحتها على الفيس البوك مقابل الحصول على مقابل مادي، وإغواء زبائنها بصور الفتيات، وبعض العبارات التي تبدي استعدادًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.

وقالت المتهمة، خلال التحقيقات إنها تعلمت اللغة الإنجليزية وحصلت على كورسات بأحد المعاهد الخاصة، حتى تتقن كلمات تستطيع بها إقناع زبائنها بقبول لقاءها والطمع في إقامة علاقة حميمة معها، موضحة أنها لم تكن تقبل على الفور بل تطرح مشكلة عاطفية لها كمانع، ثم تظهر الضعف والحاجة إلى الحنان، فيوافق الزبون على ما تطلبه، وفقًا لاعترافاتها.

وأقرت المتهمة، أنها قامت بإنشاء الصفحة قبل 7 أشهر على اعتبار أنها أخصائية علاقات زوجية، ومن خلال منشورتها كانت تتبادل الرسائل مع زبائنها بحجة تقديم خدمات علاجية لهم، ثم تراسلهم بحجة التأكد من فاعلية وصفاتها وتقوم بإغوائهم وسرعان ما تحدد موعدًا للقاء غرامي تحصل مقابله على 1200 جنيه في الليلة.

وأضافت، أنها كانت تستدرج زبائنها أثناء حكي الزبون لمشكلته الأسرية، ثم تقنعه بالتغيير، وتقوم باغرائه حتى يطلب منها مقابلتها فتطلب الحصول على مقابل مادي مقابل اقامة العلاقة في منزل الزبون أو في أي مكان يختاره، "اتعلمت الإنجليزي عشان أجر رجل الزبون وأدلعه".

وألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة بدون عمل لاتهامها بالترويج لممارسة الرذيلة عبر شبكة الإنترنت، من خلال إنشائها صفحة على أحد المواقع الإلكترونية، وقيامها بنشر عبارات تروج لنشاطها، مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك بعدما رصدت المتابعة الأمنية إحدى الصفحات على أحد المواقع عبر شبكة الإنترنت، تحتوي العديد من صور الفتيات، وبعض العبارات التي تبدي استعدادًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات والقبض على المتهمة عثر رجال المباحث على رسائل عبر الشات للمتهمة مع آخرين تحت اسم مزيف، وكانت تتفق على تسهيل ممارسة الدعارة لها وفتيات آخريات عرفتهن عن طريق فيس بوك نظير مبالغ مالية.

وأقرت الفتاة باعتيادها ممارسة أعمال الرزيلة مع راغبيها عبر شبكة الانترنت، مقابل مبالغ مالية وأنها أنشأت الصفحة الإلكترونية عقب تعرفها على شاب أثناء عملها في أحد المنازل وأنه استغل عدم وجود أسرته وأقام معها علاقة جنسية كاملة، وأنها احترفت بعد ذلك إقامة علاقات غير مشروعة مع أصحاب المنازل التي تعمل بها ثم جاءتها الفكرة اثناء تصفحها الانترنت وأنشأت صفحة إلكترونية لاستقطاب راغبي المتعة المحرمة.

ضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهمة على هاتفي محمول ومبلغ مالي حصيلة ممارسة الأعمال منافية للآداب العامة، وتمت إحالتها إلى المحكمة بتهمة ممارسة وتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب والتحريض على الفسق والفجور.

تم عرض المتهمة على النيابة العامة التى قررت حبسها 4 ايام على ذمة التحقيقات، وتفريغ كامل رسائلها الجنسية المتبادلة.