السيسي يرحب بطلاب الكليات العسكرية الجدد: معقل الرجال وحصن للدولة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدفعة الجديدة لطلاب الكلية العسكرية، وذلك خلال زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

وقال "السيسي" إنه يرحب بهذه الدفعة الجديدة في الكلية الحربية، "معقل الرجال وحصن من حصون الدولة المصرية"، موجهًا الشكر والتقدير والتحية لكل الأسر المصرية التي أعدت أبناءها وقامت بتجهيزهم وقدمتهم، "قدمتهم هنا لمصر عشان يحافظوا عليها ويحموها من كل شر وسوء".

وتفقد رئيس الجمهورية مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك الرئيس السيسي الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.

وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال الزيارة هنأ خلالها الطلبة الجدد على النجاح في الالتحاق بالكلية الحربية، مؤكداً متابعته الحثيثة لكل إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرصه على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية.

كما أشاد الرئيس السيسي بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية، مطالباً إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والاجتهاد والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجاً وقدوةً لغيرهم من الشباب.