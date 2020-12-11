صحة المصريين أفضل في عهد السيسي.. من "حياة كريمة" لـ لقاح كورونا

نهضة كبيرة يشهدها القطاع الطبي في مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، حيث يعمل في كافة الاتجاهات لتوفير صحة أفضل سواء للصغار أو الكبار، كان آخرها اهتمام مصر البالغ بتوفير لقاحات كورونا للحد من الإصابات بين الشعب المصري، حيث تسلمت مصر أولي شحنتها منه أمس.

كما أعلنت وزيرة الصحة، أن الدفعة الثانية من اللقاح ستكون الأسبوع المقبل، والتي لن تزيد على 50 ألف جرعة، لتصبح مصر من أوائل الدول التي تسلمت لقاحات كورونا، بعد تعهد الرئيس بتوفيرها مبكرًا.

لم تكت تلك المبادرة الطبية الأولى للرئيس السيسي منذ توليه الحكم، حيث أصدر العديد من المبادرات التي تهتم بالكبار والنساء والأطفال، ترصدها "الوطن" في التقرير التالي:

100 مليون صحة

مبادرة رئاسية للكشف عن "فيروس سي"، وعلاج المصابين به، بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض الغير السارية مثل السكري والضغط والسكر وتستمر لمدة 7 أشهر على 3 مراحل، ويكون الفحص مجانًا وفي حالة تأكد الإصابة بفيروس سي يكون العلاج مجاني أيضًا.

تمت المبادرة على 3 مراحل، آخرها كان في الفترة من 1 مارس 2019 وحتى 30 أبريل 2019.

مبادرة "نور حياة"

تهدف إلى مكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، حجم المخصصات المالية لتنفيذها بلغت مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر"، وتستهدف الكشف على 7 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية بجانب الفئات الأولى بالرعاية، كما تتضمن توفير مليون نظارة طبية وإجراء نحو 250 ألف عملية جراحية في العيون.

إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية

تم إطلاقها في يوليو 2018 لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ونجحت في تحقيق معدل مرتفع في إجراء الجراحات العاجلة بالمجان خلال فترة 6 أشهر، وأجرت 78 ألف عملية جراحية في 9 تخصصات ضمن المرحلة الأولى لقوائم الانتظار بتكلفة 900 مليون جنيه.

مبادرة "الكشف عن 3 أمراض لطلاب المدارس"

دشنت في ديسمبر 2018 للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس، وتستهدف المبادرة فحص 12.5 مليون طالب ابتدائي.

مبادرة "حياة كريمة"

أطلقها الرئيس السيسي مطلع عام 2019، تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الحالي، وبها شق للرعاية الصحية، يشمل تقديم خدمات طبية وعمليات جراحية، وتتضمن تنمية القرى الأكثر احتياجا، طبقا لخريطة الفقر، وصرف أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه القرى والمناطق، كما ستسهم فى زواج اليتيمات.

حملة "صحة المرأة"

تستهدف الكشف عن سرطان الثدي وكافة الأمراض المتعلقة بالرحم وأورام الرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى فحص السيدات من سن 40 عامًا فما فوق داخل الوحدات والمراكز الصحية، كما تستهدف توعية وتعريف السيدات بين 18 و40 عامًا بكيفية إجراء الفحص المبدئي والدوري للكشف المبكر عن أورام الثدي.

وحدة متنقلة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة

هي وحدة متنقلة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الفترة من 24 ديسمبر2019 إلى 6 يناير2020، تيسيرًا على الموظفات؛ بما يُسهم في توفير الرعاية الصحية لهن، وتشجعيهن على الإسراع بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالاتهن الصحية.

الكشف المبكر للديدان المعوية وعلاجها بالمدارس

بدأت الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية واستهدفت 12.5 مليون طالب على مستوى الجمهورية.