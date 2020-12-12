رسائل ونصائح من السيسي لطلاب الكليات العسكرية: اجتهد والتزم واتعلم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة نصائح ورسائل مهمة لطلاب الكليات العسكرية الجُدد من داخل الكلية الحربية، خلال زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

وقال السيسي للطلاب: " أنا عارف إن ده الأسبوع الأول ليكم، كنت حريص على إني أكون موجود معاكم من أول يوم، أنا تابعت الإجراءات كلها خلال الأسابيع والشهور اللي فاتت لغاية ما تم اختياركم، كلكم زي بعض هنا، بدايتكم بداية واحدة، مش هقولكم أكتر من اجتهد والتزم واتعلم، فبذلك ستوفق إن شاء الله".

وتابع :" لازم تبقى مثل جيد جدًا وقدوة عظيمة جدًا لنفسك ولزمايلك وبعد كدة لما تتخرج، مش هوصيكم إنكم تحترموا بعض، احترموا بعض كويس، عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق،أبدًا ، بالعكس القوة الحقيقية في ضبط النفس، وحسن الخلق، والتعامل الجيد والكفاءة، كفائتك كإنسان على أي مستوى إنت موجود فيه، سواء كنت طالب أو ضابط صغير أو ضابط كبير".

وتفقد رئيس الجمهورية مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك الرئيس السيسي الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.

وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال الزيارة هنأ خلالها الطلبة الجدد على النجاح في الالتحاق بالكلية الحربية، مؤكداً متابعته الحثيثة لكل إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرصه على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية.

كما أشاد الرئيس السيسي بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية، مطالباً إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والاجتهاد والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجاً وقدوةً لغيرهم من الشباب.