السيسي لطلاب الكلية الحربية: فكروا جيدا قبل التحدث.. ولقائي بكم سيتكرر

وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الطلاب الجدد في الكليات العسكرية، بأن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات كثيرة معهم، وذلك خلال زيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

وقال السيسي، إنه سيلتقي بهم كثيرًا من أجل التحدث معهم ويسمعهم ويسمعونه، "عاوز أقولكم على حاجة من أول يوم إنت موجود فيه هنا اتعلم إنك تفكر كويس، وتتكلم بس قبل ما تتكلم لازم تفكر كويس، عشان تشوف إنت الكلام اللي بتتكلمه ده مضبوط ولا لأ".

وتابع : "بس لازم تتعلم إنك تتكلم وتناقش بعد ما تفكر كويس، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العام الجديد وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر وعلى الدنيا كلها".

فيما قال أحد الطلاب الجدد للرئيس السيسي: "نوعد حضرتك يا فندم إن الكلية الحربية ستظل مثال للانضباط العسكري ومنبع للعلم وإن شاء الله نتميز ونفضل دايما مهد للعسكرية المحترمة والمنضبطة ، نشكر سيادتك بترفع روحنا المعنوية بزيارتك الدائمة لينا".

وتفقد رئيس الجمهورية مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك الرئيس السيسي الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.

وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال الزيارة هنأ خلالها الطلبة الجدد على النجاح في الالتحاق بالكلية الحربية، مؤكداً متابعته الحثيثة لكل إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرصه على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية.

كما أشاد الرئيس السيسي بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية، مطالباً إياهم بالاستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والاجتهاد والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة ليصبحوا نموذجاً وقدوةً لغيرهم من الشباب.