"جسور الخير 10" تتجه إلى أسيوط: تقدم خدمات طبية وبيطرية وزراعية

تنطلق قافلة جامعة المنصورة الطبية والبيطرية والزراعية "جسور الخير (10)" صباح غد الأحد إلى محافظة أسيوط، لتقديم خدمات طبية وبيطرية وزراعية، بالتعاون مع جامعة أسيوط، ضمن التعاون المُشترك بين الجامعات المصرية.

تنظم القافلة تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق عبد الله الجمال، رئيس جامعة أسيوط، واللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، واللواء أ.ح خالد لبيب عبد الرحمن، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، برئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي من المقرر أن تستمر فعالياتها حتى مساء الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020م، وتهدف لتقديم خدماتها الشاملة لأهالي القرى الأكثر فقرا واحتياجا بمحافظة أسيوط.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، ستتضمن فعاليات القافلة تقديم المساعدات والإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على الأهالي في مُختلف التخصصات الطبية وكذلك صرف الأدوية من الصيدلية المرافقة للقافلة بالمجان، وإجراء العمليات الجراحية، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بمستشفيات كل من جامعة المنصورة وجامعة أسيوط.

وتشارك أيضا قافلة بيطرية للكشف على الثروة الحيوانية وتقديم العلاج بالمجان والإرشادات والتوعية لمربي الطيور والحيوانات الدواب والطيور، وكذلك قافلة زراعية لمتابعة المحاصيل الزراعية وتقديم الإرشاد للمزارعين هناك، فضلاً عن وجود فريق من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة لتوزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية لهم.

يذكر أن القافلة يشارك بها عدد من الجهات الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني وشركات الأدوية، إيمانا منها بأهمية الدور المجتمعي والمُشاركة المُجتمعية وفي ضوء سُبل التعاون المُثمر بين هذه المؤسسات وجامعة المنصورة.

وسبق أن نظمت جامعة المنصورة 9 قوافل استهدفت المحافظات الحدودية، التي تحتاج إلى خدمات طبية، ومنها زيارات إلى مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد بمدينة نويبع ومحافظة جنوب سيناء وأخرى لمحافظة الوادي الجديد.