معرض جديد بعنوان "رحلة الروح" للفنان أحمد فريد بقاعة بيكاسو بالزمالك

افتتح الممثل والفنان التشكيلي الدكتور أحمد فريد معرضه الجديد الذي يحمل عنوان "رحلة الروح" وذلك مساء اليوم السبت بقاعة بيكاسو في الزمالك ويستمر حتي الأول من يناير القادم.

وعن عنوان المعرض يقول فريد : "تنطلق الروح من مصدرها برحلتها الحياتية إلى الكائن الإنساني لتخرجه من صمته المظلم الي ميلاد نوراني يسري فيه الحياه كما يسري تيار كهرباء يبدد الظلام نور فيشع في أركان المعمورة لإظهار الأشياء ليهدي بها الانسان، كذلك الروح تسري في الإنسان بكل ما يحمل من صفات جامعة دون الخلائق بنورانيتها أينما كان وحيث كان فيحيي بها الحياة، فعندما يرتقي الإنسان ويسمو بروحه فتميل الروح لهذا المقام، وتشدو وتحلق بصاحبها في نور الفضاء، فتتوائم مع النفس الملهمة فيصعد بها إلى طاقة الإبداع" وفي مجال التمثيل شارك أحمد فريد مؤخرا بدور مميز بمسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام والفنانة داليا البحيري والفنانة دلال عبد العزيز وإخراج رامي إمام .

والمعروف أن أحمد فريد ممثل وإعلامي وفنان تشكيلي ولد فى الإسكندرية في بيت فني أهله للاهتمام بموهبته ثم التحق بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك بجامعة الاسكندرية وتخرج منها عام 2002 وفى 2008 حصل على شهادة الماجيستير عن "الرمزية فى الفن" بتقدير امتياز.

وفى عام 2014 حصل فريد على شهادة الدكتوراة فى فلسفة الفن من جامعة سان فرانسيسكو.

وتعددت مواهب فريد فى عمر مبكر أهلته للدخول فى أنواع الفنون المختلفة كالفن التشكيلي والتمثيل والإذاعة، وبالرغم من كل هذه المواهب المتعددة لكنه فى نفس الوقت عضو هيئة تدريس بجامعة الإسكندرية فقد قام بعدة إنجازات فقد مثل مصر فى سويسرا فى عام 1991 وعام 1994 كما أقام أيضأ معرض فني فى دول مختلفة مثل فرنسا، وكاليفورينا ونيويورك، وتونس، والكويت، ودبى ، وإيطاليا.

وفى عام 2014 تم اختياره كسفير للنوايا الحسنة، كما أن له مقتنيات بوزارة الثقافة ومقتنيات خاصة فى مصر وأمريكا و فرنسا والمغرب والكويت وتونس أما عن أعمال فريد الفنية فترى له بصمة خاصة به يؤكد فيها دائما عن الإنسان وعلاقته بالروح والكون مستخدما رسالته فترى شخوصا لها عيون تخرج عن المألوف.

كما حصل على جائزة وشهادة تقدير من جمعية الهلال والصليب الأحمر بمعرض جنيف الدولي بسويسرا وله مقتنيات خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية ومقتنيات خاصة فى فرنسا وشهادة تقدير من المنظمة الفرنسية للمعرض الدولى للفنون والثقافة ( فنانين عبر الحدود ).,

وحصل أيضا على شهادة تقدير من المنظمة الفرنسية للمعرض الدولى للفنون والثقافة وشهادة تقدير من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ودرع وشهادة تقدير من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كما حصل على شهادة تقدير وجواب شكر من رئيس جامعة الاسكندرية

وحصل على شهادة تقدير من (Abri le fotre Dame - des - Sans-Paris) فضلا عن جائزة TV Award من موقع سيتيزين تى فى Citizen TV.com، وكذلك تكريم خاص ودرع تكريم من الجمعية المصرية التونيسية وجائزة الرسم بصالون الشباب بأتيليه إسكندرية.

كما حصل على جائزة وشهادة تقدير للرسم - صالون ناجي وجائزة وشهادة تقدير من نادي روتاري وكذلك الجائزه الاولي للرسم - صالون ناجي كما حصل على الممثل الأكثر أناقة من "مهرجان القاهرة للموضة " 2017.