بايدن يتعهد مجددا بعودة أمريكا إلى اتفاق باريس

جدد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، والذي أعلن فوزه بالانتخابات، تعهده بانضمام بلاده مجددا إلى اتفاق باريس، فور تسلمه السلطات وتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وقال بايدن في بيان مكتوب بمناسبة الذكرى الخامسة للاتفاق الذي خرجت منه الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترامب: "ستنضم الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس في اليوم الأول من رئاستي، وسأبدأ على الفور العمل مع الزملاء في جميع أنحاء العالم للقيام بكل ما هو ممكن، بما في ذلك دعوة قادة الاقتصادات الكبرى إلى عقد قمة مناخية خلال أول 100 يوم لي في منصبي" وفقا لقناة "روسيا اليوم".

كما وعد بايدن بتطوير وتنفيذ مسار للولايات المتحدة لتصبح دولة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050.

وقبل نحو أسبوع، كتب بايدن نفسه في تغريدة على "تويتر": "اليوم، تركت إدارة ترامب اتفاقية باريس للمناخ رسميا، وفي غضون 77 يوما بالضبط، ستنضم إليها إدارة بايدن".

وكانت وسائل إعلام دولية، قد أفادت بأن ​الولايات المتحدة​ انسحبت رسميا، من اتفاقية ​باريس​ للمناخ، التزاما بتعهد قديم للرئيس ​دونالد ترامب​ بانسحاب بلاده ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في ​العالم​ من الاتفاقية العالمية لمكافحة ​التغير المناخي​.